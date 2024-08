Los aragoneses, listos para comenzar en 2ºRFEF

La Segunda Federación da comienzo este fin de semana y cinco equipos aragoneses lucharán en está categoría: SD Ejea, Utebo FC, UD Barbastro, CD Teruel y Deportivo Aragón.

El primer equipo en debutar es la SD Ejea, que abre hoy la jornada frente al CD Subiza a las 20.00 horas. Los zaragozanos debutan en casa y ambos conjuntos son recién ascendidos a la categoría. El Ejea ha tenido que renovar la plantilla con 12 nuevos fichajes para intentar buscar la permanencia. Desde el club se negaron a hacer declaraciones antes del comienzo de la competición liguera.

El resto de los cuatro equipos juegan mañana a la misma hora, las 19.00 horas. El Utebo debuta en su estadio frente al Arenas Club, el año pasado los aragoneses consiguieron llegar al playoff y perdieron ante el UD Logroñés. El entrenador tiene claro el objetivo: "Queremos estabilizarnos en la categoría y seguir avanzando en ese proceso. Lo que pretendemos es volver a tener una temporada tranquila en la que no suframos por mantenernos, y si se da la situación de pelear por cosas más importantes, pues lucharemos por ello también. Sabemos cómo funciona está categoría y todos los partidos son difíciles y se deciden por momentos. Hemos trabajado bien y las sensaciones antes de comenzar son buenas".

El Deportivo Aragón, tras ganar un torneo en Tudela / EL PERIÓDICO

La UD Barbastro se estrena al Tudelano fuera de casa. La camapaña pasada fue histórica para los oscenses, ya que acabaron octavos siendo un equipo recién ascendido y con el premio de recibir al Barcelona en la Copa del Rey. Aunque esta temporada quieren tener los pies en el suelo. "En la Liga, el objetivo es que el Barbastro continúe un año más en 2ºRFEF y consolidarnos en la categoría, que eso es en lo que tenemos que pensar. Pero hay que estar centrados en ir partido a partido y no hay que pensar más allá. La temporada pasada fue histórica y excelente, pero hay que ser sensatos e ir con los pies en el suelo. Lo de la Copa del Rey fue extraordinario y por nuestros méritos pudimos disfrutar de competir esos partidos, pero es muy difícil de repetir”, afirma Dani Martínez, entrenador del club.

El Deportivo Aragón juega en Las Gaunas frente al Logroñés. El filial del Zaragoza llegó a disputar los playoff frente al Pontevedra después de quedar quinto en Liga, pero los gallegos los eliminaron a las primeras de cambio. Este año han sufrido muchas bajas y Emilio Larraz sabe que va a ser una temporada difícil. "Esta temporada vamos a tener un equipo muy renovado que hay que construir y adaptarlo a las exigencias de la categoría. Por lo tanto, vamos a intentar mantenernos y a partir de ahí crecer en el rendimiento individual de los jugadores y en el del equipo. Además, obviamente, ayudar al primer equipo en lo que necesite".

El CD Teruel comienza frente al filial del Alavés en casa. Los turolenses vienen de descender de 1ºRFEF. Esta temporada ha habido una renovación completa con más de 16 fichajes e incluso han cambiado de entrenador. El técnico no quiere precipitarse y prefiere ir paso a paso e ir contruyendo un buen proyecto en el club mudéjar. "Nosotros queremos empezar lo mejor posible y luego el tiempo nos pondrá en nuestro sitio. Ojala consigamos ascender directos y con ventaja, pero es algo que ahora no se me pasa por la cabeza. Ahora tenemos que completar la plantilla que es lo más importante, empezar está semana de la mejor manera y poco a poco ir mejorando y creciendo. Y espero que dentro de unos meses estemos ahí arriba”.