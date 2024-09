Una incansable Perales busca superar a Michael Phelps

Con 28 medallas paralímpicas ya en su palmarés, Teresa Perales buscará en la jornada de mañana un nuevo metal en la prueba de los 100 metros estilo libre. Pero para luchar por ello primero tendrá que superar la clasificación, que empieza a las 10.51 horas. Una vez en la final, la aragonesa nadaría esa misma tarde a partir de las 19.30.

Perales no falló en su prueba estrella el pasado domingo, marcando incluso récord de España. La nadadora española consiguió el bronce en 50 metros espalda con un tiempo de 1.10.95 minutos, consiguiendo la tan deseada 28ª medalla paralímpica e igualando de esta manera al Tiburón de Baltimore, Michael Phelps. Además, la aragonesa ha conseguido al menos una medalla en todos los Juegos que ha participado, desde Sídney 2000, donde se colgó cinco metales, hasta París, donde luchará por el segundo en la prueba de 100 metros libres. En esta modalidad, la aragonesa tendrá por lo menos tres rivales de nivel contra las que deberá luchar para clasificarse entre las cuatro primeras para alcanzar la final.

La competencia

La primera de ellas es la mexicana Haidde Viviana Aceves, con la que Teresa Perales ya perdió en los 50 metros espalda, ganando la plata, un puesto por delante de la española. Además, la mexicana también se colgó otra plata en los 100 metros espalda.

En su misma eliminatoria está Marta Fernández, nadadora española que sumó un metal al medallero nacional con un bronce en los 50 metros espalda de categoría S3. Por último, la otra rival a batir será la británica Challis Ellie, quien consiguió el oro en los 50 metros espalda S3. A pesar de ello, la aragonesa tiene papeletas para poder entrar entre las cuatro primeras clasificadas de la primera eliminatoria y poner la directa hacia la final.

A pesar de que no es la prueba estrella de la aragonesa, Teresa Perales ha sumado cinco medallas en los 100 metros estilo libre a lo largo de sus seis participaciones anteriores en unos Juegos Paralímpicos, quedándose sin ella solo en Tokio en el verano de 2021. En total son tres oros, una plata y un bronce, por lo que la nadadora podría volver a sorprender y lograr la 29ª medalla que le haría superar a Michael Phelps.

El pasado domingo ya consiguió igualar al norteamericano, pero de subirse una vez más al podio de París, Perales aumentaría todavía más su leyenda. Además, después de ganar el bronce, la aragonesa no descartó prepararse para volver a tirarse a la piscina en Los Ángeles, como una forma de cerrar el círculo: «No descarto acudir a los Juegos de Los Ángeles 2028. Igual Michael Phelps me acaba colgando una medalla allí», afirmó.