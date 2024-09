Carolina Marín se recupera del dolor psicológico de su grave lesión: 'Quiero retirarme en una pista de bádminton'

Acaba de cumplirse un mes desde que Carolina Marín protagonizase el episodio más cruel de los Juegos Olímpicos de París 2024. La onubense sufrió una grave lesión de rodilla cuando estaba a punto de luchar por un oro como el que ganó en Río 2016. Lloró desconsoladamente en el suelo de la cancha gala. Después de operarse, dijo: "No sé si volveré a coger una raqueta". Apenas 30 días después, la deportista ha cambiado su discurso: "No voy a dejar que una lesión me frene, quiero retirarme en una pista de bádminton".

"Ya he superado dos lesiones y la muerte de mi padre"

Carolina Marín ha hecho terapia pública con una ronda de entrevistas en diferentes medios que confirman su buen estado de ánimo. Algo que ella misma muestra en sus redes sociales, donde dice haber recibido "el cariño de todo el mundo". El respaldo social, junto al apoyo de su equipo, le han permitido cambiar el discurso en tiempo récord, lo que demuestra la resiliencia de un atleta que ya lo pasó mal en el pasado, cuando se quedó fuera de los JJOO de Tokio, también por lesión.

Lucía Feijoo Viera, PI STUDIO

"He pasado de los peores momentos de mi vida deportiva a ir retomando el ánimo. Las palabras que le dije a mi entrenador Fernando Rivas cuando nos fuimos al vestuario fueron: 'No puedo más'. Ya he superado dos lesiones en cinco años y la muerte de mi padre, que han sido momentos muy duros y difíciles", explica la española, para quien la lesión llegó justo en el peor momento, a las puertas de final olímpica, "por eso yo dije que 'hasta luego' el bádminton".

Lo hizo de modo claro y rotundo en un vídeo difundido por su equipo de comunicación tras ser intervenida con éxito de una rotura para lo que se impone plazos de recuperación. "De momento, no tengo ninguna prisa. No me marco ni el año que viene ni en 15 o 16 meses. Cuando yo vaya teniendo esa fuerza y me vea con confianza”, expresó en una entrevista con 'TVE', la primera de las concedidas en una ronda con la que querido agradecer el apoyo recibido durante estas semanas.

El sueño de retirarse en un Europeo 2026 en España

"Nunca me he sentido tan querida, ni cuando gané el oro en Río 2016. Lo de las redes sociales ha sido infinito y sigo leyendo mensajes. Lo agradezco, porque en los momentos buenos todo el mundo está, pero en los malos...", reivindicó Carolina Marín, especialmente emocionada por los mensajes de Saúl Craviotto o Teresa Perales, los deportistas olímpico y paralímpico con más medallas de la historia, así como de Rafa Nadal.

Carolina Marín, tras su lesión en semifinales de París 2024. / EP

Del lado de la deportista de 31 estará toda la voluntad del mundo para retirarse jugando. Su cuerpo será el que dicte sentencia."No sé si volveré a coger una raqueta, pero seguramente sí porque sé como soy y mi personalidad no va a dejar que una lesión me frene. No sé cuándo volveré y no quiero tener ninguna prisa", afirma en una mezcla entre deseo y realidad, la dicotomía que le llevó a construir una isla en Huelva en un deporte dominando enteramente por Asia.

Aunque no se fije plazos, sí hay un evento que puede servir como meta volante y donde se produciría la tan ansiada despedida en la cancha: "En 2026 hay un Europeo que seguramente se va a disputar en España y lucharé para que sea en Huelva. Me encantaría poder retirarme allí en mi casa". Sería el colofón perfecto para una atleta que ahora se desplaza en silla de ruedas, lo que, según ella, le ha permitido vivir en sus carnes lo que sufren los discapacitados. Le quedan tres semanas para dar los primeros pases. Espera sean los primeros para un último baile ante el mundo al que asombró con una carrera que ha transformado su deporte.