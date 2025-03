Rayo y Sevilla firman tablas con dos golazos de Ratiu y Lukébakio

El Rayo Vallecano y el Sevilla, con sendos golazos de Ratiu y de Lukébakio, firmaron tablas este sábado en el estadio de Vallecas (1-1) en un partido entretenido en el que los locales dispusieron de más ocasiones que hicieron que el guardameta noruego Orjan Nyland se convirtiera en el mejor del partido.

Después de su error en la anterior jornada ante el Mallorca, Nyland se resarció con media docena de paradas sobresalientes que impidieron al Rayo reencontrarse con el triunfo después de dos tropiezos que le han hecho perder algo de comba en la pugna por los puestos europeos, al sumar solo un punto en los últimos tres encuentros.

Al verse por detrás en el marcador y en el dominio del encuentro, los de Xavi García Pimienta reaccionaron con el zurdazo de Lukébakio y salvaron un punto que tampoco colma sus aspiraciones de engancharse a la zona alta.

Ante las ausencias de dos peones claves en el centro del campo como Isi Palazón, lesionado, y Jorge de Frutos, castigado con dos partidos, Iñigo Pérez dio entrada a Embarba y Óscar Trejo, quienes aportaron intensidad a la salida del balón.

El Sevilla, con el once previsible, no se encogió de inicio y contribuyó a que el partido naciera con intensidad. De los andaluces, fue la primera ocasión, con un zurdazo de Pedrosa desde la frontal del área, tras el rechace de un córner, que no encontró puerta por poco.

Minutos después, fue el turno del Rayo, que tuvo la ocasión más clara para anticiparse en el marcador. Una buena combinación de Trejo con Álvaro García por la banda izquierda desembocó en Nteka en el corazón del área y con todo a su favor, empaló con su pierna izquierda, pero Nyland atajó el balón de forma milagrosa en su primer destello.

Como en los últimos partidos en casa, la fortuna volvió a dar la espalda al Rayo en forma de lesión, y antes del descanso, tuvo que reemplazar a Nteka y al central ghanés Mumin, dos piezas esenciales para Iñigo Pérez que podrían unirse a la lista de bajas ante el partido contra el Real Madrid de la próxima jornada.

En una temporada en la que aún no le han pitado un penalti a su favor, el Rayo reclamó una mano de Lukébakio dentro del área, pero el colegiado González Fuertes rechazó la queja sin considerare preciso consultar al VAR.

Hasta el descanso, el partido perdió brillo, aunque el Sevilla lamió el gol, primero con un testarazo de Kike Salas a la salida de un córner, que abortó Batalla con reflejos, y el suizo Rubén Vargas, el más incisivo de los hispalenses, quien volvió a obligar a lucirse al guardameta argentino.

Con los paraguas abiertos, el duelo se reanudó con emociones fuertes. Al minuto, otra vez Vargas la tuvo franca para desempatar, pero su cabezazo desde el límite del área chica lo envió fuera de manera incomprensible.

De inmediato, fue Trejo el que se plantó ante Nyland tras un error en la cesión atrás de Kike Salas, pero el centrocampista franjirrojo no acertó a desbordarlo a pesar de tener todo a su favor.

La lluvia y el empuje de la hinchada insuflaron épica al Rayo, que apretó la presión al Sevilla para tomar la iniciativa.

El tesón le reportó premio en el minuto 55, cuando tras recuperar el balón, Álvaro García se lo puso a Ratiu quien desde la media luna, arqueó el esférico con un disparo con la derecha para colocarlo en la escuadra de la meta sevillista a pesar de la estirada de Nyland.

El tanto dio confianza a los locales y obligó a reaccionar a los de Xavi García Pimienta, que reclamaron un penalti a Pedrosa por empujón de Ratiu, pero el árbitro lo estimó como una carga legal.

No fue el partido en el que más lució Lukébakio, pero en el minuto 81 puso de relieve su calidad con un soberbio zurdazo desde la esquina del área que hizo inútil la estirada de Batalla.

El Rayo trató de sacudirse el golpe y se echó hacia adelante para tratar de salvar la victoria. La tuvo Lejeune con un tiro desde la lejanía que repelió el larguero tras rozar el balón Nyland.

Al poco, fue Álvaro García el que se topó con el noruego y cuando el partido enfilaba hacia el pitido final, un error de Saúl Níguez permitió a Ratiu colgarla a Guardiola, cuyo cabezazo salió alto cuando el portero noruego asumía el gol.