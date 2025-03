Aragón vuelve a caer en el Nacional y la sub-16 queda eliminada

Las selecciones sub-14 y sub-16 no tuvieron una segunda jornada agraciada tras su tropiezo en la primera. Las más mayores se despiden del campeonato después de estas dos derrotas, al cerrar el grupo A con 0 puntos, pese a la falta de un encuentro por disputarse. Por su parte, las más jóvenes empataron en su segundo enfrentamiento y salvo milagro también están eliminadas debido a que solo han sumado un punto en sus dos encuentros.

La sub-16 comenzó el partido frente a Asturias (3-1) de una manera inmejorable marcando un gol en el primer minuto obra de Cintia Gil, pero a la media hora de encuentro las asturianas reaccionaron por partida doble y se adelantaron en el marcador. Ya en la segunda mitad Ariadna Gonzalo marcó el tercer y sentenció el enfrentamiento. Les queda una jornada pendiente ante Cataluña hoy (13.30 horas), pero ya están eliminadas de la competición.

Las cosas no le fueron mejor a la sub-14 frente a Cantabria (1-1). Las aragonesas se adelantaron en el minuto 28 obra de Laia Cavada, pero antes del descanso las cántabras devolvieron el golpe con un tanto de Laura Saz y el marcador ya no se movió más. A las anfitrionas no les quedan más jornadas restantes, debido a que su grupo era de tres equipos, y salvo que Castilla y León gane por más de dos goles a Cantabria, están eliminadas del torneo.