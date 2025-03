Teresa Perales: "Mi proyecto más importante son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles"

La nadadora Teresa Perales, ganadora de 28 medallas en Juegos Paralímpicos, la última un bronce en París 2024, afirmó que siempre tiene muchos proyectos, pero que "el más importante son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles", en 2028.

"Me encanta lanzarme a la piscina siempre, los retos que me ofrecen o que me pongo y tengo siempre muchos proyectos, pero en lo deportivo lo más importante son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ya que ocho Juegos sería maravilloso y 29 medallas sería inolvidable", declaró, durante la presentación de los nominados a los premios Laureus 2025 que se entregarán el próximo 21 de abril

Perales, que está nominada como Deportista con Discapacidad del Año, aseguró que le "hace una ilusión que nadie se puede imaginar" participar en los que serían sus octavos Juegos. "Antes, estaba pensando que este año se van a cumplir 25 años de mi primera medalla en unos Juegos y sigo compitiendo" añadió.

Sobre la medalla conquistada en París, tras perder un año antes la movilidad en el brazo izquierdo y terminar en tercera posición -con récord de España incluido- los 50 m espalda S2, destacó: "Todavía me cuesta hablar sobre ello. Todavía me cuesta hablar de ello y no emocionarme, porque es muy bonito y, sobre todo, si conoces la historia que hay detrás de la medalla".

"Llegar en esas condiciones a unos séptimos juegos en una situación tan diferente de los anteriores fue complejo. Tuve que hacer mucha preparación mental para afrontarlo, pero fue tan bonito de conseguir que el bronce me supo al récord del mundo multiplicado por mil y nunca había llorado tanto con una medalla y fue inolvidable", concluyó.

Los nominados y nominadas

Los españoles Carlos Alcaraz, Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Marc Márquez y Teresa Perales, el sueco Armand Duplantis, la estadounidense Simone Biles, la brasileña Rebeca Andrade y la bielorrusa Aryna Sabalenka figuran entre los candidatos individuales a los Premios Laureus 2025, según la lista revelada este lunes en Madrid, ciudad que el 21 de abril repetirá como sede de la entrega de estos galardones.

También para el premio al mejor equipo hay una nutrida representación española, pues son candidatos el Real Madrid masculino, el FC Barcelona femenino y la selección masculina de fútbol.

En la edición anterior los principales premiados fueron la selección española femenina de fútbol, su jugadora Aitana Bonmatí y el tenista Novak Djokovic.

De la lista de nominados, seleccionados por un panel de más de 1.300 representantes de los medios de comunicación de todo el mundo, se excluyó este año por decisión de la Academia al italiano Jannik Sinner, número uno de la ATP, por la suspensión de tres meses por dopaje que cumple en la actualidad.

Alcaraz, ganador en 2024 de dos Grand Slams (Roland Garros y Wimbledon), aspira al Laureus al mejor deportista junto a Armand Duplantis, plusmarquista mundial (elevó el récord a 6,27 hace solo dos días) y campeón olímpico de pértiga, el nadador francés Leon Marchand, ganador de cuatro oros en París 2024, el ciclista esloveno Tadej Pogacar, ganador de Giro y Tour el año pasado, y el neerlandés Max Verstappen, campeón de Mundial de Fórmula Uno.

Para el premio a la mejor deportista son candidatas Aitana Bonmatí, Balón de Oro y ganadora con el Barça de Liga, Copa y Champions, la gimnasta estadounidense Simone Biles, con cuatro medallas en los Juegos de París, la atleta neerlandesa Sifan Hassan, campeona olímpica de maratón, la corredora keniana Faith Kipyegon, triple oro olímpico en 1.500, la atleta estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, oro en 400 y 4x400, y la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial.

Al Laureus al mejor equipo aspiran, ademas del Real Madrid y el FC Barcelona -campeones tanto de Liga como de Champions respectivamente en hombres y en mujeres-, la selección española masculina que ganó su cuarta Eurocopa, el equipo McLaren de Fórmula Uno ganador del Mundial, los Boston Celtics campeones de la NBA y la selección estadounidense masculina de baloncesto, oro olímpico.

Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona y de la selección española, es candidato al deportista revelación, el motociclista Marc Márquez a la mejor reaparición de 2024, Teresa Perales a mejor deportista con discapacidad y el programa español Kind Surf al 'Laureus Sport for Good', que premia iniciativas sociales.

Esta es la relación completa de nominados:

PREMIO LAUREUS A DEPORTISTA MASCULINO DEL AÑO

Carlos Alcaraz (España) Tenis - ganó el Abierto de Francia, Wimbledon y la medalla de plata olímpica

Mondo Duplantis (Suecia) Atletismo - retuvo el título olímpico de salto con pértiga; ya ha batido 10 veces el récord del mundo

Léon Marchand (Francia) Natación - ganó cuatro medallas de oro individuales en los Juegos Olímpicos de París

Tadej Pogačar (Eslovenia) Ciclismo: 25 victorias, incluyendo el Tour de Francia, el Giro de Italia y el Campeonato del Mundo

Max Verstappen (Países Bajos) Automovilismo: ganó su cuarto Campeonato del Mundo de Fórmula 1 consecutivo

PREMIO LAUREUS A DEPORTISTA FEMENINA DEL AÑO

Simone Biles (EE.UU.) Gimnasia - impresionante regreso a la escena olímpica con tres oros y una plata en París

Aitana Bonmatí (España) Fútbol - segundo Balón de Oro femenino consecutivo al ganar con el Barcelona la Champions League, la Liga F y la Copa de la Reina

Sifan Hassan (Países Bajos) Atletismo - bronce en 5.000 y 10.000 metros y oro en maratón en París

Faith Kipyegon (Kenia) Atletismo - se convirtió en la única tricampeona olímpica de 1.500 metros en París

Sydney McLaughlin-Levrone (EE.UU.) Atletismo - oros olímpicos en 400 vallas y relevos 4 x 400 metros

Aryna Sabalenka (Bielorrusia) Tenis: ganó los Abiertos de Australia y Estados Unidos; y se convirtió en número 1 mundial en individuales y dobles

PREMIO LAUREUS AL EQUIPO DEL AÑO

FC Barcelona femenino (España) Fútbol - ganó la Champions League, la Liga F y la Copa de la Reina

Boston Celtics (EE.UU.) Baloncesto: conquista su 18º título de la NBA, un título más que su máximo rival histórico, los Lakers de Los Ángeles

Equipo de Fórmula 1 McLaren (Reino Unido) Automovilismo: consigue su primer Campeonato Mundial de Constructores desde 1998

Real Madrid masculino (España) Fútbol: 15ª Champions League/Copa de Europa, Liga y Supercopa de España

Selección masculina de fútbol de España - se convierte en la selección más laureada de la historia de la Eurocopa con su cuarta victoria

Selección masculina de baloncesto de Estados Unidos - quinto oro olímpico consecutivo para Estados Unidos, emulando al famoso Dream Team

PREMIO LAUREUS A LA REVELACIÓN MUNDIAL DEL AÑO

Julien Alfred (Santa Lucia) Atletismo: ganó los 100 metros lisos en su debut olímpico y se llevó a casa el primer oro olímpico de Santa Lucía

Bayer 04 Leverkusen (Alemania) Fútbol - Campeón de la Bundesliga por primera vez en sus 120 años de historia tras una temporada en la que no perdió

Summer McIntosh (Canadá) Natación: tres oros y una plata individuales en París

Letsile Tebogo (Botsuana) Atletismo: medalla de oro en 200 metros lisos, la primera de Botsuana en unos Juegos Olímpicos

Victor Wembanyama (Francia) Baloncesto - El pívot de los San Antonio Spurs ganó el premio al Rookie del Año de la NBA

Lamine Yamal (España) Fútbol: nombrado Mejor Jugador Joven en la Eurocopa ganada por España

PREMIO LAUREUS AL REGRESO MUNDIAL DEL AÑO

Rebeca Andrade (Brasil) Gimnasia: tras recuperarse de una lesión, ganó el oro olímpico, dos platas y un bronce

Caeleb Dressel (EE.UU.) Natación: superó sus problemas de salud mental para ganar dos oros y una plata en relevos en París

Lara Gut-Behrami (Suiza) Esquí alpino - ganó la general de la Copa del Mundo por primera vez desde la temporada 2015/16

Marc Márquez (España) Motociclismo - regresó tras una grave lesión para ganar tres Grandes Premios en 2024

Rishabh Pant (India) Cricket: 629 días después de sufrir un accidente de tráfico que puso en peligro su vida, volvió a jugar con el equipo India Test

Ariarne Titmus (Australia) Natación: defendió su título olímpico de 400 metros libres menos de un año después de que le diagnosticaran un tumor

PREMIO LAUREUS AL DEPORTISTA DE ACCIÓN DEL AÑO

Yuto Horigome (Japón) Skateboarding - realizó el mejor truco de la competición de calle para asegurarse dos oros olímpicos consecutivos

Chloe Kim (EE.UU.) Snowboard: ganó su séptima medalla de oro en superpipe en los X-Games

Caroline Marks (EE.UU.) Surf: a sus 22 años, ganó el oro olímpico de surf en Tahití

Aleksandra Miroslaw (Polonia) Escalada de velocidad - batió dos récords mundiales en su camino hacia el oro en París

Tom Pidcock (Reino Unido) Ciclismo de montaña: ganó dos títulos olímpicos consecutivos en la disciplina de ciclocross

Arisa Trew (Australia) Patinaje: se convirtió en la campeona olímpica australiana más joven de la historia, con 14 años

PREMIO LAUREUS AL DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD DEL AÑO

Catherine Debrunner (Suiza) Para Atletismo - ganó cinco medallas de oro y una de plata en los Juegos Paralímpicos de París

Tokito Oda (Japón) Tenis en silla de ruedas - remontó un punto de partido en contra para convertirse en el ganador individual paralímpico más joven de la historia

Teresa Perales (España) Para Natación - ganó el bronce en París, para elevar su medallero paralímpico a 28 medallas

Matt Stutzman (EE.UU.) Para Tiro con Arco - se convirtió en el primer campeón de para-arco sin brazos en ganar el oro olímpico

Jiang Yuyan (China) Para Natación - atleta más condecorada en los Juegos Paralímpicos, ganó siete oros en siete pruebas

Qu Zimo (China) Para Badminton - ganó tres oros en el Campeonato del Mundo, y dos más en París

LAUREUS SPORT FOR GOOD

Figure Skating in Harlem (EE.UU.) Patinaje Artístico x Equidad Racial: ayuda a las niñas a transformar sus vidas a través del patinaje artístico

Kick4life (Lesoto) Fútbol x Equidad de género: emplea el fútbol para llegar a niños y jóvenes en situación de riesgo

Kind Surf (España) Surf x Inclusión: utiliza la terapia del surf para ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión social debido a su discapacidad intelectual

Liberi Nantes (Italia) Fútbol x Inclusión social - ofrece una amplia gama de actividades deportivas para refugiados y solicitantes de asilo político

Paris Basket 18 (Francia) Baloncesto x Igualdad de género - se centra en el desarrollo del deporte femenino y también promueve la integración social

Street League (Reino Unido) Multideporte x Empleabilidad - utiliza el poder del deporte para ayudar a los jóvenes de 14 a 30 años a prepararse para el empleo y las oportunidades de formación.