Quique Llopis: "Soy el atleta que soy por la caída de Estambul"

Quique Llopis es una de las grandes figuras del atletismo español después de un extraordinario 2024 en el que se colgó la medalla de plata en el Europeo al aire libre de Roma y logró una histórica cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de París, las dos veces en 110 metros vallas.

El valenciano afronta con ilusión el Europeo bajo techo de Apeldoorn que comienza este jueves y en el que parte con la cuarta mejor marca de la temporada con los 7.48 que realizó dos veces seguidas en el Mitin de Madrid para igualar el récord de España que comparte desde 2023 con el hispanocubano Orlando Ortega.

En el recuerdo está su dramática caída hace dos años en la anterior cita en Estambul, donde esquivó una lesión muy grave. Dos años después, el atleta del Playas de Castellón confesó a SPORT en una entrevista que ese enorme susto ha sido clave en los pasos adelante que ha dado desde entonces.

¿Qué le dicen los 7.48 en 60 metros vallas que hizo dos veces seguidas en Madrid?

Igualar dos veces el récord de España me da mucha confianza de cara al Europeo. Y más el haberlo hecho en dos carreras con poco tiempo de diferencia, porque en el Apeldoorn tendremos la semifinal y la final el mismo día. Mucha confianza y muchas ganas de lograr el objetivo.

¿Cómo se explica que haga dos veces seguidas la misma marca?

Jaja, lo intentas tú con el crono y es imposible, nunca lo paras en el mismo tiempo exacto. Me parece increíble cómo acabamos entrenando nuestro cuerpo para hacer los mismos movimientos, la misma velocidad, la misma frecuencia... ¡y el mismo tiempo! Pero bueno, creo que puedo dar un poquito más.

La primera vez que hizo 7.48 (2023) la carrera fue perfecta, pero en las dos de Madrid sí se vio margen de mejora...

Sí, fueron más normales. Además, había corrido ya un par de veces en 8.50 y también en 7.51 y en 7.53. Eso es muy positivo, porque en los grandes Campeonatos son tres carreras y hay que estar en un muy buen nivel en las tres para ir clasificándote. En su momento cuando hice 7.48 la primera fue una carrera perfecta y ahora han sido más normales.

Llopis ya ha igualado tres veces el récors español de 60 vallas. / EFE

El Europeo bajo techo le trae muy malos recuerdos...

Sí, sí. En 2023 tuve la famosa caída en la final, que me hizo aprender muchísimo. Ahora soy el atleta que soy en parte por esa caída. Somos vallistas y sabemos que podemos caernos, aunque quizá fue más fuerte de lo normal. Tengo muchísimas ganas sobre todo de ir al Europeo y de sacarme esa espinita.

¿Cambia el chip en esa caída o con la plata en el Europeo al aire libre de Roma'24?

La caída. Ese año ya rocé la final en el Mundial al aire libre de Budapest. Me paré y dije, ostras, ¿en qué hemos fallado? Porque fue un fallo muy gordo. Quizá las ansias de querer correr más de lo que podía tras una mala salida, un conjunto de cosas que hemos mejorado y hoy tengo mucha más tranquilidad a la hora de competir y de mantener la calma cuando salgo por detrás de los demás para remontar a mi ritmo.

A Belocian y a Joseph ya los conocemos, pero... ¡qué marcón de Szymanski en 60 vallas!

El polaco ya corrió muy rápido el año pasado. En 60 vallas se sale y en 110 le cuesta un poco más. Son pruebas muy parecidas, pero también muy distintas y casi el doble una sobre otra. Szymanski compite muy bien y ha corrido en 7.39, que es una barbaridad (segundo europeo de siempre tras los 7.30 de Colin Jackson). Lucharé contra él a tope. Intentaré salir pegado y ya está.

¿Ya está más cómodo en el 60?

Sigo estando mejor en 110, porque las primeras vallas no son mi fuerte. A medida que pasa la carrera, me encuentro mucho más fluido, más a gusto. El 110 me gusta muchísimo más.

Quique Llopis se llevó un susto enorme en Estambul. / EFE

¿Cree que tiene margen de mejora?

Sí, puedo estar perfectamente en 7'45. Ojalá me salga una carrera perfecta en la final del Europeo y ya está, pero tampoco me obsesiona.

¿Preferiría hacer 7.47 o una medalla?

La medalla, sin duda. A los campeonatos se va a por medallas, no a por tiempos. Tienes todas las carreras del mundo para conseguir un tiempo y el Europeo es cada dos años.

¿Cómo ve el resurgir de Asier Martínez?

La competencia siempre te hace mejorar y es importante tener ahí a Asier, a quien nunca he dado por perdido ni me he relajado contra él. Siempre he tenido claro que si hace una buena carrera estará ahí metiendo la cabeza como en el Mitin de Madrid. Estuvimos unos días entrenando juntos este invierno y siempre tuve claro que recuperaría su mejor nivel. No olvidemos que en 2022 era muy regular y consiguió resultados impresionantes con medallas históricas. Ojalá pueda conseguirlo yo algún día.

¿Le ha sorprendido Abel Jordán?

Sí, claro. A mí y a todo el mundo. El año pasado en aire libre ya estaba en 13.50 y se le veía un potencial increíble, pero, ostras, que se haya metido de repente en 7'53. ¡Eso es una pasada! Le he dicho que nos viene muy bien que vaya saliendo gente y que haya más competencia y más nivel

Asier Martínez. / Instagram

Si todo va bien, ¿lo veremos en el Mundial bajo techo?

En principio sí, pero antes tengo que centrarme en el Europeo y luego ya acabaremos de tomar todas las decisiones. En principio y si todo va bien, te diría que estaré en Nanking.

Después, el Europeo por países en Madrid y el Mundial de Tokio en septiembre...

Para Vallehermoso tendré que ganarme la plaza con Asier y con Abel, así que no será fácil. Lucharé por estar en esa gran cita aquí en Madrid.

¿Le ilusiona más una medalla en Tokio o en Apeldoorn para sacarse esa espina de la caída?

En el Mundial. Sin duda. Al final la espinita se puede quedar clavada, pero con una medalla en Tokio ya estaría muy tranquilo para siempre.