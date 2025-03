La zaragozana Cristina Navarro vela armas en Toronto ante el combate de su vida

"En el suelo te puede poner cualquiera". La boxeadora zaragozana Cristina Navarro se ha llevado a Toronto una de sus consignas preferidas. Siempre recelosa de cualquier atisbo de euforia que la pueda rodear, está pletórica de ilusión y preparación, pero sin confianzas. De hecho, está en la boca del lobo, en casa de la actual campeona del mundo de la WBA del peso minimosca (48,988 kilos), la canadiense Sara Bailey, con quien peleará este viernes con el cinturón en juego.

La Piccolina, apodo que le regalaron en su paso por Mallorca después de tres años de residencia en Roma, afronta el combate de su vida tras proclamarse en 2022 campeona de España 'amateur', pasar a profesional ese mismo año y acumular ocho de peleas (seis victorias y dos derrotas) en los últimos tres años. Cristina, que en agosto cumplirá 36 años, está obsesionada con ponerse un cinturón de lustre y el de la WBA, la organización más antigua del boxeo, lo es. Y mucho. "Estoy muy satisfecha de toda la preparación que hemos hecho, todo ha salido perfecto en las últimas semanas".

La púgil zaragozana está en manos de los técnicos de The Boxer Club, sello de alcance nacional y con dos salas en Zaragoza que ha sabido moverse con habilidad para situar a su pupila ante las puertas de un título mundial. La retadora oficial era hasta ahora la mexicana Yesica Nery Plata (30-2-0), ya recuperada se un aborto espontáneo y que prefiere esperar a medirse con la vencedora en Toronto, pero la WBA ha accedido a dar una oportunidad a la zaragozana.

Crisitna Navarro, con la bandera de España en la Nathan Phillips Square, donde se ubica el city hall, el Ayuntamiento de Toronto / SERVICIO ESPECIAL

Organización perfecta

Cristina Navarro, junto a su mánager Sergio Pérez y sus entrenadores Pablo Iniesta y Javier Pardo, está en Toronto desde el lunes. Según explican desde la ciudad canadiense, la "organización es perfecta". Están alojados en el Gran Casino Resort de Toronto, donde este viernes se celebrará la velada (Danz) en la que la zaragozana tratará de subirse al podio de la historia en el que ahora mismo solo hay dos aragoneses: Perico Fernández (campeón del mundo de los superligeros en 1974) y José Antonio López Bueno (rey del peso mosca en 1999).

En un encuentro con la prensa local, La Piccolina se ha mostrado este miércoles muy agradecida a la promotora, Most Valuable Promotions -que por ejemplo tiene bajo su palio a Jake Paul, uno de los boxeadores más famosos del mundo-, y ha destacado su agradecimiento por disfrutar "de esta oportunidad única". Además, en declaraciones a este diario, Cristina tiene claro que el boxeo nacional y mundial son otros cuando "el profesionalismo es total". "Trabajar con The Boxer Club es otra cosa, de nivel top, y después vienes a Canadá y ves cómo funciona Most Valuable Promotions y ya alucinas".

Diez asaltos

Será la primera vez en su carrera que Cristina Navarro afronte una pelea a 10 asaltos, pero este detalle no parece preocuparle demasiado. “Estoy muy preparada. Los diez asaltos podrían ser un asunto importante, pero no lo son para mí, o eso creo. Estoy a tope", Según sus entrenadores, más allá de su técnica -de la que dio una 'masterclass' en el pabellón Siglo XXI el pasado noviembre frente a la argentina Florencia 'Bicha' Villarreal-, la zaragozana es una púgil que "hace daño". "Cristina encaja bien y pega duro. Ahora vamos a ver cómo es la rival", explica desde Toronto el preparador Pablo Iniesta.

La rival de la zaragozana no conoce la derrota como profesional. Suma cinco triunfos seguidos, todos ellos en Canadá y siempre frente a púgiles mexicanas. Sara Bailey tiene 30 años y es de origen iraní (sus padres emigraron a Canadá). De hecho, su nombre primigenio es Sara Haghighat-Joo, pero adquirió el apellido de su marido al casarse con él. Stevie Bailey es también su entrenador y mánager. Todas sus victorias han sido a los puntos y, según los datos que maneja la expedición aragonesa, nunca ha derribado a una rival. Pero es aquí donde la desconfiada pero ilusionada Cristina Navarro recupera su frase preferida estos días: "En el suelo te puede poner cualquiera".