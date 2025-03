Albert Luque: "Jenni Hermoso es la persona que más daño me ha hecho en mi vida, pero no es mala"

Albert Luque, exdirector deportivo de la Real Federación Española de Fútbol y exjugador de la Selección española y varios equipos, se sentó ante los micrófonos de la cadena SER para analizar el juicio del caso Rubiales y la sentencia del juez en el mismo. Luque ha resultado absuelto (por ahora, porque la Fiscalía ha pedido repetir el juicio) tras pedirse 1 año y 6 meses de condena por presunto delito de coacciones, igual que para el exseleccionador Jorge Vilda y para Rubén Rivera, el que fuera director de marketing.

El exfutbolista de Mallorca o Deportivo, entre otros, confesó que "se ha abierto un mundo nuevo para mí con este tema del juicio. Esto me ha servido para madurar y recapacitar muchas cosas. Obviamente, no me hubiese gustado pasar todo lo que ha ocurrido". Luque comentó la petición de la Fiscalía de repetir el juicio: "Pensé que ya podía pasar página, estaba aliviado pero parece que no acabará aquí la cosa. Me hubiese gustado que acabase ya y pensar sólo en fútbol, así que espero que no se alargue más".

El exdirector deportivo de la RFEF habló la conducta de Rubiales en todos los hechos: "Luis Rubiales ha hecho cosas mal. Y yo también. Él no está orgulloso, pero no todos los días se es campeón del mundo con lo que llevaba detrás (...) No lo justifico, pero puedes tener algún error". Sobre sus hipotéticas coacciones a Jenni Hermoso, comentó lo siguiente: "Yo a Jenni es que jamás la vi, y dicen que para un delito de coacciones tiene que haber eso. Poco más tengo que decir. Si en el futuro encontrarse a dos amigos enfrentados intentaría hablar con los dos, pero el nivel mediático y la bola tan grande que se ha hecho con esto... con dos 'no conocidos' sería más fácil".

Luque habló sobre su amistad con Hermoso: "Era mi amiga. A nivel personal, si volviese atrás, haría exactamente lo mismo. Fui a ver a las jugadoras a Ibiza porque era Jenni, si llega a ser otra ni habría ido, insisto, era mi amiga. Me sorprendió que no me recibiese, porque no iba ni como director ni me había mandado nadie. Había involucrados dos amigos: Luis y Jenni, e intenté ayudar en algo, como cualquier que está en medio de dos amigos. Se lo intenté explicar a su amiga, acabó la conversación y me fui".

Y siguió profundidad sobre su relación con la futbolista: "La amistad se puede definir de muchas formas, y la nuestra viene de muchas cosas. Ella tiene a mi gestor de toda la vida de Terrasa para sus cosas. Yo la mandaba a Iberdrola, a ayuntamientos para que diese charlas sobre fútbol femenino... y ella me dijo 'Albert, ¿cómo cobro yo todo esto?' Le pregunté si no tenía gestor, le di el teléfono del mío y le gestionó todo. Hice lo que hace un amigo, y por eso yo en ese momento hubiese pensado que no había ese grado de amistad, yo no habría intervenido. Yo era el director de la masculina, no de la femenina".

Relación con De la Fuente

Albert también habló de su relación con el seleccionador Luis de la Fuente, punto en el que confesó haber tenido algún encontronazo con el riojano: "Hemos tenido enganchones fuertes, incluso nos encaramos, pero así son los matrimonios. Si volviera atrás, por supuesto volvería a ponerle de seleccionador, y arreglamos nuestras diferencias de puertas para adentro. Los resultados están ahí, y ni el más optimista imaginaba todo lo que vino después (...) Ahora, no quiero ponerle en la tesitura de tener que apoyarme porque no es su cometido".

Para terminar hablando de las posibles alternativas que había a De la Fuente en caso de que no hubiese ido bien la negociación para renovarle: "Yo no quería ninguno más, incluso me llamaron muchos representantes y les tuve que decir que parasen. Yo tenía uno en mi cabeza, eso sí, y le habría intentado convencer: Zinedine Zidane. Esto no lo sabe ni Rubiales, habría sido el primer seleccionador no español de nuestra historia. A mí me gustan los gestores de grupos y vestuarios, y él sin ser un entrenador mega-estratega... gestionó un vestuario con Ramos, Cristiano y algunos más que no era fácil".