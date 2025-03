Billie Jean King, la feminista campeona de la 'Guerra de los sexos'

El 20 de septiembre de 1973 el Astódromo de Houston fue escenario de uno de los grandes momentos de la historia del deporte. Se libraba la llamada 'La batalla de los sexos' con Billie Jean King a un lado de la pista y Bobby Riggs al otro. La número 1 del momento y el que fuera campeón de Wimbledon muchos años atrás, en 1939. Era la segunda vez que el extenista retaba a una mujer con el afán de demostrar la superioridad masculina. A la primera se impuso a Margaret Court pero en el siguiente duelo Billie Jean King le calló todos los argumentos con una antológica victoria.

“Creo que si pierdo ese partido, será como retroceder 50 años”, dijo la por entonces joven tenista, feminista convencida y con la responsabilidad de defender a todo un género en su raqueta. 30.472 personas y 90 millones de telespectadores estaban pendientes del evento, no podía fallar y no lo hizo. Los 100.000 dólares en juego para el ganador quedaban en segundo o incluso tercer grado en comparación con la posibilidad de demostrar que las mujeres eran igual de válidas que los hombres para jugar al tenis, para el deporte, para cualquier cosa. Riggs, por su parte, quería ganar "por todos los hombres del mundo que sienten que el hombre es el rey".

Billie Jean King entrando a la pista. / Redes sociales

El espectáculo estaba asegurado con un show al más puro estilo americano con Billie entrando a la pista al más puro estilo Clepoatra, subida en una litera llevada por cuatro hombres y Bobby en un carruaje acompañado por varias modelos. Hubo intercambio de regalos: una piruleta para ella, un cerdo para él, y entonces todo se puso serio para empezar el espectáculo de verdad, el partido. No hubo mucha historia. Billie se impuso por un claro 6-4, 6-3 y 6-3 y Bobbie tuvo que reconocer que la había subestimado.

Batalla por la igualdad

Más allá de la anécdota de la victoria este partido tenía su propia intrahistoria, que había empezado unos años antes. En 1968, tras ganar el primer torneo abierto de Wimbledon, King ganó 750 libras, mientras que Roda Laver, campeón del cuado masculino se embolsaba 2,000 libras. En 1970 se creaba el circuito profesional Virginia Slims como reivindicación por la desigualdad en los premios de los torneos entre hombres y mujeres. Detrás de la idea estaban las '9 de Houston', con Billie a la cabeza y otras ocho tenistas en busca de mejorar la situación femenina en el mundo del tenis.

Billie Jean King mantenía además una tensa disputa dialéctica con Riggs y ante la negativa para enfrentarse en pista el 13 de mayo consiguió que Margaret Court accediera a disputar un partido de exhibición. Lejos de su mejor forma, con 31 años, el duelo tuvo poca historia y la australiana perdió por 6-2 y 6-1.

Crecido por esta primera victoria, Riggs insistió en retar a King, lanzando públicamente afirmaciones como “las tenistas no tienen estabilidad emocional para ser deportistas y deberían restringir su actividad a la cama y a la cocina”. Dispuesta a dar por zanjada la polémica la californiana, con 29 años, aceptó el reto y el resto es ya historia del tenis y de la sociedad en general, tanto que incluso llegó a llevarse al cine, con Emma Stone y Steve Carell como protagonistas.

En el momento de enfrentarse a Riggs, Billie Jean King no solo era la número uno del ranking mundial, sino que ya había conquistado diez Grand Slams: cinco Wimbledon, tres US Open, un open de Australia y un Roland Garros. Posteriormente sumaría dos títulos más, otro US Open y un último Wimbledon, en 1975, el último grande de su carrera profesional.

En total, jugó 18 finales de Grand Slam, en las que enfrentó a 9 rivales diferentes: Maria Bueno, Haydon Jones, Court, Dalton, Casals, Goolagong, Reid, Evert y Wade. Además de los 12 títulos individuales, sumó 16 de dobles y 11 de dobles mixtos.

En junio de 1973 había fundado también la Asociación de tenis femenina, la WTA que rige actualmente el tenis femenino mundial, lo que es la ATP al tenis masculino. Actualmente, el torneo de selecciones femenino equivalente a la Copa Davis lleva su nombre. La antigua Copa Federación pasó a denominarse Billie Jean King Cup en 2020.

Billie Jean King Cup, en la competición que lleva su nombre. / EFE

Matrimonio y homosexualidad

Billie Jean Moffitt nació en Long Beach, California, en una familia conservadora metodista y tras iniciarse en el béisbol y el softbol su entorno le aconsejó buscar un deporte más femenino. Así nació su interés por el tenis y con 13 o 14 años ya sabía que sería "la mejor tenista del mundo".

Mientras estudiaba, conoció a Larry King con quien se casaría con tan solo 20 años. Ella misma reconocería después que fue él quien la animó a seguir en el tenis y la inició en el femenismo, un movimiento del que acabó haciendo bandera. Pocos años después iniciaría una relación con su secretaria Marilyn Barnett, que acabaría de forma tumultuosa, con una denuncia que obligaría a Jean a reconocer públicamente su homosexualidad, siendo así la primera deportista en hacer pública su condición de lesbiana.

Pese a las circunstancias mantuvo su matrimonio con Larry hasta 1987, cuando se enamoró de su compañera de dobles, la sudafricana Ilana Kloss con la que empezó una relación. En 2018 la pareja hizo oficial su situación y se casó en una ceremonia privada oficiada por David Dinkins, entonces Alcalde de Nueva York.

La pareja cuenta con un importante imperio empresarial con inversiones en diferentes equipos como los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de la WNBA LA Sparks, el Angel City FC de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos, entre otros negocios.