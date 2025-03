El CH Jaca se clasifica para otra final de Liga

El Club Hielo Jaca volvía de San Sebastián con el billete para la final de la Liga Nacional de Hockey Hielo (LNHH) Loterías y se metía en el bolsillo el tercer partido de los playoffs contra el Txuri Urdin con un contundente resultado de 4-10 (parciales de 1-3, 2-3 y 1-4).

Los jaqueses no daban respiro al Txuri Urdin y marcaban distancias desde el primer momento. Era un partido decisivo al que el CHJ llegaba con la confianza de dos victorias y con las cosas muy claras. No dieron lugar al error los de Pourtanel y, aunque los donostiarras intentaron remontar en el segundo periodo, el marcador final no dejó lugar a dudas.

Goles para el Club Hielo Jaca de Alejandro Carbonell (3), Gastón González (4), Adrián Torralba, Jaime Capillas (2) y Adrián Betrán (1).

Paralelamente, y contra pronóstico, el Majadahonda se imponía al Puigcerdà por 3-5, tras dos victorias de los ceretanos en los dos primeros choques de su agenda de playoff. De esta manera, habrá que esperar para conocer quién será el rival del Club Hielo Jaca para la final, cuyos partidos están previstos en la pista de hielo jacetana los días 22 y 23 de marzo.

En cualquier caso, el CHJ ya celebra el pase a la final y está mucho más cerca de incorporar un nuevo título liguero a su palmarés. Desde el club se anima a la afición a acudir a la pista de hielo el último fin de semana de marzo, donde la emoción estará servid