Encuesta | ¿Cuál crees que es el problema del Real Zaragoza?

El Real Zaragoza se la jubaba ayer frente al Eldense, su rival directo en la clasificación de Segunda División, y el resultado no pudo ser más nefasto. Los de Ramírez cayeron 2 a 4 en La Romareda, tras el paso de un temporal de lluvia que deja a los blanquillos en una delicada situación, en la zona baja de la tabla, a dos puntos del descenso y con la mirada puesta en la continuidad de Ramírez.

El entrenador del conjunton blanquillo no quiere hablar del futuro y pese que ha asegurado en los últimos días que no está pendiente de la clasificación, los números no dan, y el club tendrá que replantear su estrategia de aquí a final de temporada con el objetivo puesto en la permanencia en la categoría de plata, objetivo que augura altas dosius de sufrimiento para el zaragocismo.

Por eso, os preguntamos cuál crees que es el problema del Real Zaragoza, causa de la difícil situación que atraviesa el equipo a estas alturas de la campaña: