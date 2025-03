Far West Race se consolida como una de las pruebas más importantes del ciclismo español

Lo que prometía ser un desafío meteorológico se ha convertido en una auténtica exhibición de organización, compromiso y pasión por el MTB. La Far West Race by Scott 2025, celebrada los días 8 y 9 de marzo en Calatayud, ha superado todas las expectativas, dejando claro que es una de las pruebas más relevantes del panorama nacional. Desde una semana antes, las previsiones auguraban un escenario complicado, con lluvias intensas y un terreno arcilloso que amenazaba con convertir el recorrido en un reto aún mayor. Sin embargo, la organización, con determinación y agilidad, decidió seguir adelante, implementando modificaciones estratégicas en ambas etapas para garantizar la seguridad y el disfrute de los corredores.

Más de 850 bikers se dieron cita en esta edición, enfrentándose a dos jornadas espectaculares. La primera etapa, con 75 km y casi 2.000 metros de desnivel positivo, llevó a los participantes a recorrer los municipios de Terrer, Ateca y Moros, adentrándose en la Sierra de Armantes antes de encarar la temida subida final a la ermita de San Roque, donde la multitudinaria afición de Calatayud convirtieron el ascenso en un auténtico espectáculo de animación. El domingo, la segunda etapa, con 55 km y 1.500 metros de desnivel, ofreció un recorrido espectacular, repleto de sendas fluidas y técnicas, diseñadas para exprimir al máximo la esencia del MTB. Los corredores destacaron la calidad del trazado y el mimo con el que se había diseñado cada kilómetro, convirtiéndolo en una jornada inolvidable.

La prueba ha contado con una participación profesional de primer nivel, con nombres como Pawell Bernas, Vincent Dorn, Lasse Reuss, José María Sánchez, Roberto Bou, Jorge Lamiel o Martí Arán en la categoría masculina, y Txell Figueras, Pili Fernández, Natalia Fischer y Marta Torá en la femenina. Entre las personalidades más destacadas podemos nombrar a Miguel Indurain, Purito Rodriguez, Ánegel Vicioso, Carlos Checa, Luis León Sánchez o Luis Ángel Maté. En una de las grandes novedades de esta edición, la carrera ha sido retransmitida en directo. Los números han sido insuperables, con una audiencia que ha traspasado fronteras, llegando no solo a España, sino a espectadores de distintos países, consolidando a la Far West Race como una cita de referencia internacional.

Orgullo, satisfacción y una apuesta por el corredor

La organización de la Far West Race by Scott 2025 cierra esta edición con un sentimiento de orgullo y satisfacción, tras haber superado con éxito un reto que ponía a prueba su capacidad de adaptación y compromiso con el corredor. No solo se ha garantizado la seguridad en un contexto complicado, sino que se ha ofrecido una experiencia de primer nivel, reforzando este evento como una de las grandes pruebas del calendario nacional. Además, reafirmando su compromiso con los participantes, la organización ha ofrecido un servicio de fotografía gratuito, un detalle que los corredores han valorado enormemente.