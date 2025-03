Cinco partidos de sanción para Correa: no jugará contra el Barça ni en Liga ni en Copa

Ángel Correa ha sido sancionado por sus insultos a Cuadra Fernández en el Getafe-Atlético de Madrid disputado el pasado domingo. El argentino ha sido castigado con cuatro partidos tras dirigirse al colegiado diciéndole "hijo de mil putas, cagón. La concha de tu madre“. Además, se lleva otro más por la roja que vio tras una entrada a Djené.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol ha aplicado la sanción mínima, ya que el delantero del Atlético de Madrid se exponía a un máximo de 12 partidos de suspensión, según se explica en la propia resolución. Eso sí, al ser una sanción grave (a partir de cuatro partidos) no solo la cumplirá en LaLiga sino en cualquier competición nacional.

Por tanto, además de los partidos de LaLiga ante Barcelona (16 de marzo), Espanyol (29 de marzo), Sevilla (6 de abril) y Valladolid (13 de abril), se perderá también la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante los azulgrana en el Metropolitano (2 de abril).

"En el minuto 88, el jugador Correa Martínez, Ángel Martín fue expulsado por el siguiente motivo: realizar una entrada a un adversario en la disputa del balón con uso de fuerza excesiva. Tras mostrarle la tarjeta roja dicho jugador se dirigió a mí en los siguientes términos "Hijo de mil putas, cagón. La concha de tu madre", reflejó en el acta el colegiado. Esa misma tarde el delantero publicó un tuit en el que se disculpaba ante el colegiado, sus compañeros y aficionados.

"Quiero pedir perdón al colegiado Guillermo Cuadra Fernández por mi reacción tras la expulsión. Mi respeto hacia los árbitros es total y esta reacción no es propia de mí. Estaba muy caliente por dejar al equipo con diez en un momento tan delicado y he reaccionado de la peor forma. Espero que acepte mis más sinceras disculpas. También quiero disculparme con mis compañeros y técnicos y con nuestra afición por una acción que no debería haber realizado y que nos ha costado muy caro", se dispculpó Correa