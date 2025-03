La carrera empresarial del socio moldavo del Barça, al descubierto: sin experiencia en telefonía móvil ni en explotación de palcos

Cuando el nuevo socio del FC Barcelona, Ruslan Birladeanu, intervino como ponente en el reciente World Mobile Congress y fue instado a exponer los rasgos principales de Barça Mobile, la aplicación de telefonía virtual en el reformado Camp Nou, sus respuestas fueron bastante vagas en cuanto a conceptos tecnológicos. Se sintió más cómodo hilando ideas generales sobre conectividad y experiencias comunes de los aficionados azulgranas. Si se le apremiaba a ofrecer detalles técnicos, recurría a la carta del misterio: “No puedo desvelar nada aún”.

El empresario moldavo es nuevo en el sector de la telefonía, de ahí, quizá -mera suposición-, a evitar exponer en exceso sus conocimientos. Lo cierto es que en toda su carrera empresarial no ha estado en contacto con el mundo de las telecomunicaciones pese a que el FC Barcelona definiera a su compañía, New Era Visionary Group, como “líder mundial en conectividad e integraciones de infraestructuras” al ser anunciada en noviembre pasado como “el nuevo Official Telecom Operator” del club.

Tampoco ha tenido nunca nada que ver con el negocio de la explotación de recintos deportivos, pese a que aportara 28 millones de euros de 70 -supuesto primer pago- para la explotación de los asientos VIP del Camp Nou, necesarios de forma urgente para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor en LaLiga. Su presidente, Javier Tebas, ha hecho saber su desconfianza en New Era.

Acusación de fraude

Que Birladeanu no ha tenido experiencia alguna en ninguno de los dos sectores queda confirmado al revisar el listado de las empresas que ha constituido o en las que ha formado parte a lo largo de su vida profesional. Un listado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO en colaboración con el equipo de investigación de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Los moldavos Ruslan y Andrei Birladeanu, de New Era. / EP

En los registros revisados, el nombre del ciudadano moldavo aparece en 10 compañías, la mayoría en su país, aunque también hay incursiones en Rumanía, Reino Unido, Emiratos Árabes y ahora España. No cabe descartar que haya constituido otras empresas en otros países de jurisdicciones opacas a las que este diario no ha tenido acceso. O que estén a nombres de familiares, como la abierta en Estonia con 100 euros de capital social y cuyo titular es su joven hijo Andrei.

A Birladeanu, por lo examinado, le ha gustado tocar todo tipo de palos. En la más antigua de las compañías fundadas, en 1997, se dedicaba a la venta minorista de artículos deportivos. Al año siguiente constituyó otra centrada en la construcción de carreteras y vías ferroviarias. Prosiguió su carrera con una alimentaria minorista en establecimientos no especializados. Y de ahí ya pasó al sector inmobiliario y la construcción, una experiencia que manchó su expediente y le hizo aparecer en los medios de Moldavia.

Como en el diario Point, que publicó que Birladeanu creó una promotora llamada Locuințe pentru Toți –Vivienda para Todos– que vendía pisos sobre plano y quebró en 2010, quedándose con el dinero de 300 clientes y sin que las casas nunca se construyeran. El prorruso Birladeanu fue acusado de fraude por la Fiscalía, pero no llegó a ser juzgado. Entre los afectados estaba el entonces primer ministro de Moldavia, Vladimir Filat, que fue el único que recuperó el dinero de su inversión.

Ruslan Birladeanu, CEO de New Era, partner tecnológico del Barça, en el Mobile World Congress. / Jordi Otix

Más adelante su nombre reapareció en los registros con proyectos dispares, como uno dedicado al comercio al por mayor de materias primas agrícolas y animales vivos. Otro, con el exfutbolista del Barça Dani Alves en el Reino Unido, planteado como apoyo a la investigación médica y la accesibilidad en países en desarrollo y también a la organización de eventos para recaudar fondos para ayuda médica.

Cambio de domiciliación

Una de las compañías más recientes, y con la que se ha emparentado con el Barça de Joan Laporta, es la ya famosa New Era Visionary Group, constituida en un 'coworking' de los Emiratos Árabes, centrada en la Consultoría y Estudios Deportivos, Consultoría y Estudios Administrativos y Consultoría de Ingeniería de Diseño de Interiores. Su filial española se encuentra en Barcelona, domiciliada inicialmente en un piso particular de Sant Andreu y ahora trasladada a unas oficinas en la calle Bailén. Desde ahí ha organizado por sorpresa un macroconcierto de reguetón en el Palau Sant Jordi con Nicky Jam, Luis Fonsi y Arcángel para promocionar a Barça Mobile.

En la lista no se incluye a la empresa de Estonia, New Era Licensing & Merchandising, que lidera su hijo Andrei Bîrlădeanu, quien por cierto apareció a la ponencia de su padre en Barcelona con una bufanda del Barça. Esta sociedad se promociona como 'partner' de 'merchandising' del club. Una especie de intermediaria con la firma de relojes Jacob & Co para la creación de una colección de lujo coincidiendo con la celebración de los 125 años de la entidad azulgrana.