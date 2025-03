Una Copa rebosante de éxito

Imagen espectacular la que presentó el Príncipe Felipe y sus aledaños para el último día de la Copa de la Reina, algo que pese a que ya venía siendo habitual durante todo lo que ha durado la competición en Zaragoza, debe destacarse porque el hecho de que el pabellón tuviese 9.425 personas, al borde del 90% de capacidad total, es espectacular para un partido en el que el Casademont no jugaba. Esta Copa ha sido un éxito rotundo en todos los sentidos y demuestra que el baloncesto femenino interesa y atrae a una gran cantidad de personas.

Tenemos que dar las gracias a la gente de Zaragoza por lo bien que nos han acogido en su casa y por todo el apoyo que no han parado de dar a nuestras chicas Aficionados del Jairis

Una hora antes del que diese inicio la gran final entre el Perfumerías Avenida y Hozono Global Jairis el público ya estaba reunido en la Fan Zone cargando energías para todo lo que venía. "No me creo que estemos tan cerca de poder levantar la Copa, ojalá se consiga, pero solo con todo lo que ha sido el camino hasta aquí ya es un sueño para nosotros y para todo el equipo", comenta un aficionado del Jairis. A lo que añade que "tenemos que dar las gracias a la gente de Zaragoza por lo bien que nos han acogido en su casa y por todo el apoyo que no han parado de dar a nuestras chicas". Sus rivales en este encuentro coinciden en los agradecimientos a la ciudad y toda su gente, aunque son plenamente conscientes de que «hoy vamos a tener todo en contra, pero ya superamos al Casademont y vamos a hacer todo lo posible para que se nos escuche y que el equipo sienta todo nuestros ánimos».

Todo lo que hemos vivido estos días ha sido increíble y por mucha pena que diese lo del sábado, lo que se siente aquí es inexplicable y no nos lo podíamos perder de ninguna manera Aficionados del Casademont

Aunque a esta gran final no llegaron las de Cantero la afición local no iba a dejar de venir a la gran fiesta del baloncesto por ese motivo. "Todo lo que hemos vivido estos días ha sido increíble y por mucha pena que diese lo del sábado, lo que se siente aquí es inexplicable y no nos lo podíamos perder de ninguna manera", afirman varios aficionados del conjunto rojillo. Con la narrativa que ha llevado toda la hinchada zaragozana a lo largo del torneo en su apoyo incondicional al equipo murciano , para esta final no iba a ser menos. "Vamos a muerte con el Jairis, ya no solo porque en los partidos anteriores lo hemos venido haciendo, sino también porque nos recuerdan mucho a nosotras en el 2023 y ojalá puedan levantar la Copa", señalan varias aficionadas.

Mariona Ortiz, Tanaya Atkinson y Shante Evans, en la gradas viendo la final / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Cuando el partido dio comienzo la postal del Príncipe Felipe era para enmarcarla con toda la gente sin cesar de animar. La realidad es que con el clamor total recayendo para el Jairis y la animadversión hacia el Avenida, parecía totalmente que las murcianas jugaban en casa. El momento de mayor explosión se produjo durante el tercer cuarto con el festival de triples y de buen juego de las de Alcantarilla y todo el pabellón al unísono comenzo a cantar "MVP, MVP" hacía Aina Ayuso y los vítores dirigidos a ella y a todas sus compañeras no pararon durante todo este parcial.

En el último cuarto el ambiente se siguió caldeando a medida que el Perfumerías se iba aproximando en el marcador y los cánticos a favor del Jairis y en contra de las salmantinas no paraban de ir en aumento. En los instantes finales todo el público estaba totalmente crecido al ver como las murcianas podían acabar levantando el título y dentro de esta histeria general se empezó a cantar: "Zaragoza, Zaragoza", en todos los sectores de la cancha. A falta de 10 segundos para el final del encuentro toda la zona de animación de las de Alcantarilla y toda la gente del Casademont ya empezaron a celebrarlo y con el pitido final todo estalló en felicidad con la consecución del título por parte del Hozono Global Jairis y se volvió a cantar el "Zaragoza, Zaragoza" en un momento de locura total en las gradas del Príncipe Felipe. En la gala de premios han seguido animando hasta que culminará con el alzamiento del trofeo, las diferentes distinciones las han entregado Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza; Jorge Azcón, presidente de Aragón e Ignacio Montaner, director de Endesa en Aragón.

Edición de ensueño

Cuatro días ha durado la Copa de la Reina en Zaragoza, pero parecen mucho más por todo lo que ha rodeado al torneo. Un Príncipe Felipe que ha rozado o ha logrado el lleno durante la competición y una unión entre aficiones en la Fan Zone e incluso en la Plaza de Los Sitios que muy rara vez se da lugar en el deporte, señala la magia que tiene la Copa y sin ningún atisbo de duda esta edición a superado con creces a la del 2023.