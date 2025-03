Adrián Fuentes: El pichichi que guía hacia la salvación

Adrián Fuentes está viviendo una campaña de ensueño con el Tarazona a sus 28 años siendo el actual máximo goleador del grupo 1 con 14 goles en Primera Federación, algo muy sorprendente formando parte de uno de los equipos que está luchando por la salvación. "Es un acierto haber venido aquí. He encontrado el momento de destacar y de poder ayudar al equipo lo mejor que puedo y está siendo mi mejor temporada. Se está viendo reflejado en los resultados tanto colectivos, cuando los conseguimos, como en el aspecto individual. Si me llegan a decir a principio de año que iba a hacer esta cifra de goles, la hubiera firmado con los ojos cerrados", afirma el delantero.

Fuentes señala que las principales claves de su rendimiento son "la constancia y la confianza" porque "creo que cuando tengo continuidad puedo ser un jugador muy útil porque la verdad es que nunca me conformo y lo que es innegociable es que siempre voy a trabajar". Aunque el atacante no se quiere olvidar de que la forma de jugar del equipo le viene como anillo al dedo. "El sistema de juego que utiliza Juanma me beneficia mucho porque me permite poder atacar las espaldas y tener espacios para correr. La verdad es que soy un jugador que necesita esas condiciones, ya que con otras indicaciones no es que sea peor, pero no estoy tan cómodo en el campo", indica.

Su futuro incierto

Dentro de que le está saliendo todo a pedir de boca este curso, él hace mucho hincapié en todo el esfuerzo colectivo y "sin mis compañeros y todo el cuerpo técnico no creo que pudiese destacar tanto". En lo que resta de temporada está centrado en "ir semana a semana y con la mentalidad de que quedan 9 jornadas centrándome en el objetivo del equipo. Si puedo seguir aumentando mis números y con ello también acercar más al club a la salvación pues estaría más que encantado".

Adrián Fuentes llegó a la entidad aragonesa como agente libre procedente del CD Castellón el pasado verano y su contrato finaliza al término de esta campaña. "Con el Tarazona no se ha hablado de ninguna oferta de renovación, pero todo lo que estoy viviendo aquí en todos los sentidos está siendo muy bonito y estoy muy contento. Hay mucha conexión con la gente del pueblo y con los compañeros. Es un año que al final se queda marcado en la cabeza porque es un club muy humilde", comenta. Además, añade que "no tengo constancia de que me haya llegado ninguna oferta de otros clubs, tampoco me ha importado porque aquí estoy muy bien y ni siquiera me he molestado en preguntar ni mi representante me ha movido".

La realidad es que su campaña está siendo de un gran nivel y lo más normal es que clubs de Segunda estén echando un ojo a su situación contractual. "Creo que tengo condiciones para jugar en esa categoría, pero lo más importante es el ahora y lo que venga en el futuro es un misterio, pero siempre voy a pelear por estar lo más arriba posible", afirma.