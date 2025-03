El aragonés Clos Gómez: "Mateu Lahoz me parece un meme, está resentido con el Comité de Árbitros"

El exárbitro aragonés y actual jefe del VAR en España, Clos Gómez, estuvo en la Cadena Ser para dar su opinión sobre la situación actual del arbitraje en España por todas las polémicas que se vierten a diario sobre los colegiados y también aprovechó para arremeter contra Mateu Lahoz y los vídeos de Real Madrid Televisión. "Yo fui amigo suyo. Ahora me parece un meme. Todo lo que hace es criticar por criticar, está resentido con el CTA. Es una pena, era un gran árbitro. Era especial. Le podíamos llamar special one por todo lo que hacía, pero los jugadores le entendían... Ahora mismo está en un proceso de difamación contra el anterior presidente de los árbitros, Velasco Carballo, y el actual, Medina Cantalejo. Y no les llega a la suela de los zapatos, especialmente como persona", afirmó sobre Mateu Lahoz.

Un exárbitro que ha estado aquí, que sabe la verdad, que ese hombre no pintaba nada... ¡Y siembre la duda! Son tan cobardes estos resentidos, que sugieren y no dicen. Que alguien de ese curriculum no le haya llamado la RFEF, ni la UEFA, ni la FIFA... Que se lo haga ver

Estas palabras provienen de unas declaraciones pasadas del excolegiado valenciano en las que aseguraba que los exclientes del hijo de Negreira eran los que más éxito tenían en el fútbol continental: "Siempre nos ha sorprendido que los árbitros que trabajaban con el hijo de Negreira eran los que más llamaba el Comité de Árbitros para pitar en Europa". A lo que añade el aragonés que "un exárbitro que ha estado aquí, que sabe la verdad, que ese hombre no pintaba nada... ¡Y siembre la duda! Son tan cobardes estos resentidos, que sugieren y no dicen. Que alguien de ese currículum no le haya llamado la RFEF, ni la UEFA, ni la FIFA... Que se lo haga ver".

El comunicado del Real Madrid

Sobre este asunto Clos Gómez le resta bastante valor porque "cartas así se hacen muchas, aquella toma importancia mediática fuera de lo común. No fue un momento especialmente duro, fue uno más". Aunque, el excolegiado se mostró tajante y duro con los vídeos realizados por la televisión del club blanco. "Me parecen lamentables. Yo recibo amenazas de muerte todas las semanas. Vamos a ponernos todos de acuerdo para respetar a los árbitros, porque las escopetas están muy cargadas ya y el día que se disparen lo vamos a lamentar. El energúmeno que persigue a un árbitro de quince años que pita los sábados por la mañana, lo hace porque ha estado escuchando los discursos violentos de algunos periodistas de medios tradicionales contra los árbitros", dijo.

Yo recibo amenazas de muerte todas las semanas. Vamos a ponernos todos de acuerdo para respetar a los árbitros, porque las escopetas están muy cargadas ya y el día que se disparen lo vamos a lamentar. El energúmeno que persigue a un árbitro de quince años que pita los sábados por la mañana, lo hace porque ha estado escuchando los discursos violentos de algunos periodistas de medios tradicionales contra los árbitros

El aragonés también fue preguntado por el VAR y aseguró "que está cumpliendo porque se pensaba que íbamos a tender al error cero, pero los que hemos arbitrado sabíamos que se iba a multiplicar la polémica". Además, decidió señalar a los entrenadores que cargan contra las actuaciones arbitrales. "Muchos aprovechan sus ruedas de prensa para hablar poco de fútbol y mucho de árbitros. Me da la sensación de que, en esos cinco minutos, cuando se pierde se hablan cuatro minutos del colegiado y cuando se gana, de lo bien que han estado", comentó.