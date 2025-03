El CD Teruel, un equipo invencible: "Lo estamos viviendo como un sueño"

El comienzo del año 2025 ha cambiado por completo al CD Teruel y lo ha convertido en un equipo totalmente invencible en su categoría. El conjunto turolense no ha perdido ninguno de sus 11 partidos disputados en este año (9 victorias y 2 empates), su imparable racha le ha permitido ir subiendo puestos en la clasificación de Segunda RFEF y pasar de estar en la undécima posición a solo 3 puntos del descenso a colocarse cerrando los puestos de playoff y por qué no soñar con conseguir un posible ascenso a la Primera Federación. Los aragoneses son el mejor equipo de toda su Liga en este año natural habiendo logrado 29 puntos de 33 posibles. "Lo estamos viviendo como un sueño. Miras al principio que no había cuerpo técnico, el único jugador que teníamos era Cabetas y todo el pesimismo que nos rodeaba, pues ahora ves la manera en la que hemos ido creciendo y hace mucha ilusión", afirma Unaí Mendía, entrenador del Teruel.

El técnico confirma que la clave de esta dinámica ha sido "seguir creyendo en la idea que se propuso desde inicio de temporada". Y el preparador tiene muy claro que "si seguimos en esta línea, creo que estaremos por lo menos en el playoff. Pero yo le digo siempre al equipo que tenemos que ir partido a partido porque esta Liga es muy igualada y puedes tropezar con cualquiera. Ojalá todo siga yendo como hasta ahora y podamos estar arriba al final de temporada". Además, aunque no esperaba ni mucho menos seguir invicto hasta el momento sí que confiaba en que la segunda vuelta fuese mejor que la primera porque "estábamos jugando mejor de lo que decían los resultados y yo a los jugadores les decía que si seguíamos así, este segundo tramo iba a ir mucho mejor".

El inicio de la temporada fue muy difícil para Mendía, ya que llegaba a un proyecto que venía de descender de categoría y el objetivo era "mantener la categoría". "Ahora con la salvación conseguida la verdad es que nos hemos quitado un gran peso de encima y sin esa presión todo lo que venga será bienvenido y más con todo lo frío y negativo que era el ambiente al principio de campaña", asegura.

En toda esta racha de invencibilidad ha vencido a equipos de la zona baja como el Anguiano, Gernika, Deportivo Alavés B, Izarra, Barbastro y Tudelano. Justo son 7 de 11 los partidos ante conjuntos de una calidad menor que el turolense, aunque en la primera vuelta solo le consiguió ganar al Izarra y al Subiza, contra el resto no logró sacar los tres puntos. Los otros cuatro choques de esta gran dinámica han sido contra clubs de la parte alta de la clasificación en los que ha logrado la victoria en Pinilla ante la SD Logroñés y el Arenas de Getxo y lejos de su estadio ha rescatado empates en Las Gaunas frente a la UD Logroñés y en Luchán contra el Ejea, precisamente estos dos conjuntos son sus máximos perseguidores en la tabla clasificatoria.

En las seis jornadas que restan para dar por finiquitada la Liga, el CD Teruel se enfrenta a tres equipos que pelean por el descenso (Real Sociedad C, Deportivo Aragón y Calahorra), dos de la parte alta (Eibar B, actual líder, y Utebo) y el CD Alfaro que se encuentra en zona de nadie, al estar prácticamente salvado y lejos de la promoción. Los duelos ante el filial del conjunto armero y el derbi ante los uteberos son los más difíciles con mucha diferencia. Además, ambos son fuera de casa para los de Unai Mendía, lo que le suma una mayor dificultad.

Los turolenses están soñando con volver a la tercera categoría del fútbol español tras caer la pasada temporada, algo que parecía prácticamente imposible hace unos meses y se encuentran con 3 puntos de diferencia sobre el Ejea marcando el playoff y están a seis del Eibar B. 18 puntos por disputarse, una zona alta cada vez más apretada y un Teruel lanzado da muchas esperanzas a la afición rojilla para conseguir que la locura del ascenso se convierta en una realidad. "Cada vez la gente está viniendo más a los partidos en Pinilla y hay un ambiente espectacular. Los jugadores y la afición están muy unidos conforme pasan las jornadas. Esto es un cúmulo de todo y se está haciendo una bola más grande de positivismo y ojalá todos juntos seamos capaces de lograr algo bonito y lleguemos lo más lejos posible", comenta el técnico.

Los equipos invictos en 2025

Los otros siete equipos invictos a estas alturas del año son el FC Barcelona, en la Primera División, Real Madrid Castilla, AD Ceuta y Cultural Leonesa, en Primera RFEF y Guadalajara, Juventud de Torremolinos y Real Avilés Industrial. en Segunda RFEF. Todos estos equipos están o líderes en su categoría o por lo menos en el playoff de ascenso, a excepción del filial del conjunto blanco que está a cuatro puntos de la promoción. De hecho, en la pasada jornada acabar cayendo dos conjuntos que tampoco habían perdido en este año, el Torrent y el Talavera de Segunda RFEF.