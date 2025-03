La mejor herencia posible de la saga D’Asprer Tena

No hay mejor herencia que enseñar a amar a las montañas, sentir esa profunda conexión que despierta el alma. Esa felicidad que justifica una vida al contemplar un quebrado horizonte infinito, al validar todo el esfuerzo en la última reunión o quebrar la nieve virgen en un descenso eterno. Esa felicidad que es doble para Gil y Lola al reconocer que, detrás de sus huellas, aviva el legado transmitido en Isabel, Beatriz y Juan, sus hijos campeones. Son la familia D’Asprer Tena, un auténtico equipo de esquí de montaña que este fin de semana estará en los Campeonatos de España de Sierra Nevada.

Nada es casual. Es un plan aprendido. Gil es todo un amante de la montaña desde que su padre le hizo socio del Centro Excursionista de Cataluña y con tres años ya sabía esquiar. Ha sido más de dos décadas médico de rescates en montaña y ha completado rutas míticas como la Pierra Menta, Mezzalama y Patrulla de los Glaciares, entre otras mil aventuras, casi todas junto a Lola, como no, a la que conoció entre cumbre, y que añade al palmarés familiar otro campeonato de Aragón por parejas. «Para nosotros no es ningún esfuerzo. Lo haríamos igual, porque todos los fines de semana saldríamos a la montaña juntos. Es nuestra vida», apunta Gil.

Entre el tartán y la nieve

Isabel es la mayor (17). Su habitación es un cofre lleno de medallas. Está preparando la EVAU y duda si hacer Odontología o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, como su amiga Carrodilla Cabestre. Los D’Asprer son estadillanos de orgullo. «Ambos grados se pueden estudiar en Huesca y podría estar más cerca de las montañas para entrenar y compaginar estudios y deporte», remarca Isabel. Este año ha sido quinta en la Copa de España, ha rozado su sueño personal de ser internacional. «Las cuatro primeras van a la Copa del Mundo. Es muy difícil competir con las top catalanas, que conviven en un Centro de Tecnificación en La Seu y entrenan todos los dias. Yo hago lo que puedo», lamenta.

Pese a esta desventaja, ella no rebla. Hace dos días atletismo en el club Zenit con David Fernández y otro día va al gimnasio, con un entrenamiento adaptado para el esquí. «Me sirve para entrenar la resistencia. Hago series de 800 y 1.000 o 3.000. En el gimnasio adapto según la competición que tenga. Si viene una individual me centro más en el fondo físico y si tengo un sprint me dedico a la fuerza para ganar potencia». Los fines de semana de invierno carga volumen en largas travesías acompañada de su hermana, el sábado, y, el domingo, afilan la forma con series explosivas ideadas por el maestro Fernando Navarro. Ambas están en el Grupo de Tecnificación de FAM con Eduardo Batista. Los lunes, descansa.

Atletas de cuna, cuando no hay nieve se lanzan a hacer roller o participan en carreras de montaña o crosses. No paran. Como hace tres semanas cuando la borrasca canceló el Campeonato de Aragón individual de Panticosa e Isabel se apuntó a última hora al Trail Ancagua en Alloza de la Copa de Aragón... ¡Y la ganó en categoría absoluta! «Empecé mal porque me enganché con el barro en una plantaforma llana. Me agobíe y me puse como un tiro porque tocaba remontar», relata.

Beatriz (16) ha heredado su material y su rasmia. También sigue sus consejos en sus entrenamientos conjuntos sobre el manto blanco y en atletismo, donde ha cambiado la velocidad por el fondo. Como todos, se formó en esquí alpino, pero es más del skimo «porque subes picos y llegas a lugares donde otro no van».

La mediana, de Sierra Nevada no volverá con el resto. Se quedará en el CAR con permiso escolar para completar una concentración FEDME con los mejores 25 esquiadores de su generación. «Nos juntan para tecnificar con los seleccionadores nacionales. Será una semana de convivencia. Tengo muchas ganas», dice Beatriz.

El bautizo del Aneto

Juan es el chico (13). Juega de extremo, como Lamine Yamal, en el Stadium Casablanca. Verderol por saga materna y culé por paterna, lleva tres años en la Escuela Ixarso de iniciación de la FAM, como antes hicieron sus hermanas y ahora quiere seguirlas al GTEMA. «Estoy preparando las pruebas para entrar el año que viene», indica con entusiasmo el benjamín.

Espabilado, aún por estirarse, va adelantado: ha catado la competición esta temporada. Entrena las transiciones del sprint, el cambio de las pieles de foca según se suba o baje, sobre la alfombra del salón. «Mis amigos no entienden cómo puedo subir montañas esquiando. Al principio me cansaba, pero poco a poco me ha entrado la pasión. Es un deporte que me gusta mucho, sobre todo, por el ambiente. La competición me motiva, pero lo mejor es salir en familia, somos un equipo».

El final de temporada tendrá para él un regalo, un bautismo que ya han vivido Isabel y Beatriz. «Cuando cumplen los 13 o 14 me los llevo a subir el Aneto. Es una tradición, como su prueba de fuego. Ahora le toca a él y la mayor ya me está pidiendo que hagamos el Mont Blanc. Es el legado que me entregó mi padre y yo tengo que cederles esa pasión, ese amor por las montañas y la naturaleza», dice Gil. La mejor herencia posible.