Aday Mara no continuará en UCLA la próxima temporada

Los rumores de las últimas semanas en torno a la figura de Aday Mara se han confirmado. Según 'Los Angeles Times', el pívot zaragozano no seguirá en UCLA la próxima temporada tras dos años en la disciplina angelina. Esta decisión lo más probable es que esté sujeta a los pocos minutos con los que ha gozado durante sus dos años como Bruin y la posibilidad más normal sería que el aragonés continuará en otro equipo de la NCAA. Aunque, no se descarta que pueda volver a Europa tras esta aventura en Estados Unidos y, hasta el momento, no tiene pensado presentar al Draft de la NBA.

Después de la eliminación en la segunda ronda del March Madness el propio Aday señaló que necesitaba un tiempo de reflexión. "No lo sé todavía. Lo primero será descansar y seguramente ir a España para ver a mi familia. Para la próxima temporada no he tomado ninguna decisión", aclaraba el jugador. El pasado fin de semana estuvo presente en el Príncipe Felipe viendo el duelo entre el Casademont Zaragoza y CB Tenerife. 'Los Angeles Times' contrasta la información de la salida del jugador a través de "dos fuentes cercanas al jugador, quienes no están autorizadas a divulgar sus planes, ya que no se han hecho públicos".

Este segundo año del cinco zaragozano empezó como el anterior, sin contar con apenas oportunidades, pero la lesión de compañero Tyler Bilodeau provocó que el aragonés estuviera más sobre la pista. Después de una actuación destacada a finales de enero contra Wisconsin en la que anotó 22 puntos (un récord personal) junto con cinco rebotes y dos bloqueos en solo 21 minutos, Mara fue una parte más importante de la rotación. Sus promedios esta campaña han sido de 6,4 puntos, 4,0 rebotes y 1,6 tapones en 13,1 minutos, sin embargo, se demostraba que para que UCLA fuese un equipo dominante sobre el parqué Mara tenía que estar en la pista. Pero este año ha disputado 33 partidos en total, con solo una titularidad, lo que deja claro que Mike Cronin, entrenador del equipo, no contaba mucho con él. Lo que hace que su uso limitado sea aún más desconcertante es que Cronin reconoció al final de la temporada que Bilodeau no era un pívot a pesar de que fue titular en todos los partidos que jugó en esa posición.

En su primera campaña, tras dejar el Casademont Zaragoza con una polémica todavía no resuelta por su contrato con la entidad aragonesa, jugó en 28 partidos, ocho de ellos como titular, en los que promedió 3,5 puntos y 2,1 rebotes por partido. Promedió 9,6 minutos por partido como estudiante de primer año. Logró anotar con cifras dobles en dos partidos, incluyendo un máximo de la temporada de 14 puntos y cuatro tapones en una victoria contra la Universidad de Long Island.

Desde Estados Unidos se dice que la marcha del zaragozano "supone un duro golpe" para la universidad angelina porque se ve obligada a buscar dos pívots en el mercado y porque para la próxima temporada su idea era hacer una plantilla competitiva. De hecho, ya han firmado a Donovan Dent, procedente de Nuevo México, y 'LA Times' indica que la única solución que le queda a las Bruins es hacer toda la caja posible con la venta de Mara.