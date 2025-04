El FC Barcelona sigue a Edward Cedeño, la perla del Tarazona

Edward Cedeño, de 21 años, está realizando una gran temporada en la SD Tarazona habiendo jugado 19 de los 30 partidos y repartiendo dos asistencias. Sus actuaciones no han pasado desapercibidas en España y el FC Barcelona lo ha marcado como uno de sus objetivos para el próximo mercado de fichajes, según desveló Sport, periódico de Prensa Ibérica, ya que en el encuentro de hace unas semanas ante el filial azulgrana impresionó a los ojeadores del club catalán. De hecho, en invierno interesó a la SD Huesca para reforzar su mediocampo ante la falta de un sustituto para Óscar Sielva, pero no se acabó llevando a cabo, y un club de la Primera División de Ucrania. Lo único que es seguro es que la entidad turiasonense ejecutará la opción de compra de 350.000 euros, con la intención de venderlo de forma inmediata.

Cedeño llegó a las filas del Tarazona el pasado mercado de verano en forma de cesión, proveniente de Potros del Este, equipo de su país de origen. El mediocentro es una de las grandes perlas del fútbol centroamericano, internacional en las categorías inferiores de Panamá, e incluso en el último parado de selecciones fue convocado con la absoluta, aunque no disputó ningún minuto frente a Estados Unidos y México. Esta temporada ha destacado como pivote encargándose, sobre todo, de ser el recuperador del equipo de Juanma Barrero. De hecho, esa es una de las posiciones más débiles este curso para el Barcelona Atlétic, que ante las subidas al primer equipo de Marc Casadó y Bernal, no tiene un jugador que pueda ocupar con garantías esa demarcación.

La idea de la entidad catalana es hacerse con sus servicios y que se vaya adaptando a la idea de juego del club en el filial y a partir de ver su evolución, plantearse si puede dar el salto al primer equipo. Los ojeadores llevan siguiendo durante bastante tiempo al panameño y a otros jugadores de la categoría, aunque hasta que no se conozca si el filial se mantiene o no en la tercera categoría del fútbol español, no moverán ficha desde el Barça.