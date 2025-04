Un año espinoso para el deporte aragonés

No está siendo nada positivo este año deportivo para los clubs aragoneses, de eso no cabe ninguna duda. Todo lo que podía salir mal lo está haciendo. Hasta cinco equipos están luchando por mantener la categoría, destacando especialmente al Real Zaragoza y al Bada Huesca, a los que se suman el Deportivo Aragón, Wanapix Sala 10 y el Barbastro. Además, el Pamesa Teruel ha rendido muy por debajo de sus expectativas durante toda la temporada. Un 2025 difícil que esperemos que no acabe tal y como está yendo hasta ahora porque podría ser un auténtico cataclismo para alguna de estas entidades.

El caso más llamativo y doloroso es el del Real Zaragoza. El equipo blanquillo comenzó la temporada en puestos de ascenso directo y toda la afición soñaba con volver al sitio que le corresponde a la entidad, pero a medida que han avanzado las jornadas todo se ha ido volviendo más negro y deprimente. Actualmente, el equipo dirigido por Gabi Fernández está con solo un punto de diferencia de caer al pozo y a falta de 9 jornadas el fantasma del descenso está más que presente en todo lo que rodea a la entidad blanquilla. Si se acaba fraguando la caída a Primera Federación, la SAD entraría en una deriva en la que sabes cómo caes, pero en la que desconoces cómo salir de un hoyo que a medida que pasa el tiempo se va a haciendo más hondo y de difícil gestión.

Además, a esta desgracia se le añade la del Deportivo Aragón. El filial blanquillo está en puestos de descenso de Segunda RFEF y se ubica a cuatro puntos de la salvación. Los de Emilio Larraz se han metido en un embrollo de nada fácil solución porque en este 2025 solo han ganado tres partidos y la amenaza de la Tercera RFEF sigue latente, aunque las opciones de permanencia continúan vivas. Si al club aragonés cada vez le cuesta más retener su talento, con un filial en la quinta categoría del fútbol español, ya parecería imposible que tus mejores jugadores no se marchen a mejores canteras.

Las excepciones de esta campaña No todo son desgracias este año para el deporte aragonés y hay excepciones dentro de los desastres. La SD Huesca es una de las gratas sorpresas de esta campaña, ya que el conjunto oscense está compitiendo por acabar en la zona de promoción, pese a todos los problemas económicos de la entidad. Tanto el Casademont masculino como el femenino han cumplido con las expectativas impuestas en sus respectivas competiciones. El Schär Colores ha quedado como campeón de su grupo de la División de Honor Plata femenina y luchará por el ascenso a la segunda categoría del país. Mientras, el Contazara está segundo clasificado en Primera Nacional y sigue en la pelea por la primera plaza.

Para la UD Barbastro tampoco está siendo una campaña tranquila, tras una temporada pasada en la que quedaron en media tabla en Segunda Federación y se enfrentaron al Barcelona en Copa del Rey, todo ha tornado a una realidad más cruda en la que están peleando desde inicio de temporada por mantenerse en la categoría.

Después de 13 temporadas en la máxima categoría del balonmano español, esta podría ser la última para el Bada Huesca y en el supuesto de que se confirme, sería la primera vez desde 2005 que no hay un equipo aragonés en la máxima categoría de este deporte. El club oscense, que desde la pandemia ha reducido mucho su gasto en la plantilla, está colista de la Asobal a cuatro puntos de la salvación. Ocho finales le quedan al equipo oscense y tres de ellas son ante clubs de la zona baja. Desde la 2019-2020 no estaba en una situación de tanto peligro, aunque ese año acabó en la decimoquinta plaza.

El Wanapix fue una de las alegrías del pasado año con su ascenso a la Primera División, pero todo apunta que este año se acabará ese sueño. El club zaragozano está colista con 10 puntos a 12 de la permanencia, por lo que, salvo sorpresa, es cuestión de tiempo que se confirme su descenso a la segunda categoría y tenga que volver a luchar para volver a la cima.

El caso del Pamesa Teruel es totalmente distinto al del resto, ni mucho menos está sufriendo en la Superliga, pero siendo uno de los equipos con mayor renombre del voleibol español sorprende que esta temporada haya caído en la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey y del playoff por el título. Además, en ambas competiciones ha perdido frente al Manacor de las Islas Baleares.