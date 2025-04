El árbitro que recibió insultos racistas tras un partido de baloncesto en Zaragoza: "Voy a ir hasta el final"

Graham Osei, el árbitro que denunció insultos racistas por parte de un padre ocurridos el pasado lunes 31 de marzo en Stadium Casablanca tras la disputa de un partido de infantiles asegura a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que "voy a ir hasta el final, porque aunque no quería que esto tuviese tanta repercusión, es luchar por la verdad". También reconoce que en lo anímico "estoy bastante mal porque esto te afecta mucho", pero su familia y su gente más cercana "me están ayudando mucho".

Después de conocer también la versión de la otra parte implicada, la cual niega rotundamente haberle llamado "puto negro" y afirma que el árbitro le amenazó de muerte, expone que "si eso es lo que él dice me parece bien, pero tanto otros padres como mi compañero escucharon todo. Y lo de la amenaza no tiene ningún tipo de sentido, nunca diría algo así y no sé en qué momento escuchó él eso", asegura Graham.

Una de las partes más controvertidas de ambas versiones es la que corresponde al momento del forcejeo, ya que el padre afirma que el colegiado le dio un puñetazo, pero este lo desmiente alegando que "si yo hubiese hecho eso, no me hubiera quedado esperando a que viniera la Policía. Forcejeo hubo, pero no le di ningún puñetazo. Además, yo tengo un corte en la parte interna del labio, pero ni fui al hospital ni sé en qué momento sucedió". El denunciado sostiene que su telefóno móvil fue lanzado, sin embargo, el denunciante comenta que "si yo lanzo el móvil, estaría roto seguro. Yo solo lo dejo en el banco".

En la parte final de este suceso, antes de que llegasen las autoridades, el padre indica que Graham intentó saltar la valla del Stadium, pero el colegiado aseguró que "lo único que hice fue volver a entrar al recinto a esperar a que viniera la Policía y oír lo que él les contaba. Eso fue por lo que me quedé, no por nada más ni pasó nada".

La resolución final se conocerá el próximo 10 de junio cuando se celebre el juicio y, hasta ese momento, Graham es plenamente consciente de que "es su versión contra la mía y ahora la justicia tiene que ser la que decida cuál es correcta. Yo en todo esto no tengo nada que ganar y ahora quiero estar tranquilo y esperar al día en que se resuelva porque desde que pasó todo estoy muy afectado y cada día que pasa va a más porque la gente no para de preguntarme y ya quiero evadirme de esto".

Desde la Federación Aragonesa de Baloncesto han mostrado su apoyo al colegiado. "Desde la Federación Aragonesa de Baloncesto y el Comité Aragonés de Árbitros de Baloncesto queremos expresar nuestra más absoluta y enérgica repulsa a los lamentables hechos ocurridos durante el pasado fin de semana en un encuentro de los Juegos Escolares. También queremos mandar un mensaje de ánimo a todos los árbitros que, como nuestro compañero el pasado fin de semana, sufren la violencia en cualquiera de sus modos, por realizar una labor que es para todos ellos un hobby y que es además necesaria para que cada jornada miles de niños y niñas puedan disfrutar del baloncesto a la vez que también se educan en valores", reza el comunicado federativo. En todo caso, Graham sostiene que la federación no se ha puesto en contacto con él, pero compañeros de trabajo sí que lo han hecho.