Sainz, autocrítico tras el GP de Japón: "Hay que aprender a no fallar el sábado"

Carlos Sainz terminó el Gran Premio de Japón con sentimientos encontrados. Llegaba a Suzuka tras sumar su primer punto con Williams tras la desclasificación de tres pilotos por delante de él, aunque en el trazado japonés no ha terminado de encontrar el ritmo que esperaba a estas alturas de campeonato.

El de Williams terminó la carrera de este domingo en Japón como 14º clasificado, en parte perjudicado por las tres posiciones de sanción en la salida por bloquear a Hamilton en Q2 este sábado. Sainz suma más experiencia a bordo de su monoplaza, cierto, aunque sigue sin terminar de convencer mientras Albon, su compañero de equipo, volvió a hacer un fin de semana pletórico terminando 9º en Japón.

El madrileño habló sin excusas al término de la carrera, donde valoró su propio rendimiento durante el fin de semana: "He estado muy atascado toda la carrera, el ritmo estaba ahí y me sentía cómodo. Cuando sales el 15º te quedas atascado, muy difícil adelantar al Racing Bulls en un circuito como este. Hay que aprender a no fallar el sábado con detalles tontos como los de ayer, cuando resolvamos estos detalles podremos empezar a hacer fines de semana más completos y limpios".

Sin puntos, pero con sensaciones positivas

Si bien es cierto que Sainz estuvo más activo en la parte final de la carrera con un par de buenos adelantamientos, el madrileño estuvo lejos de la zona de puntos: "He pasado un par de veces a Hulkenberg, aunque hoy era muy difícil adelantar. Suzuka se ha convertido un poco en Mónaco con curvas rápidas, pasar era muy difícil. Tal y como está de apretada la parrilla, nunca vas a llegar a los puntos saliendo el quince", ha expresado con resignación el de Williams.

Preguntado por los problemas para adelantar de todos los monoplazas, Sainz ha detallado las dificultades de los pilotos para realizar maniobras con sus coches: "Hay poco DRS, los coches cada vez tienen más grip, más aerodinámica, se hacen muy difíciles de seguir. Tienes que ir con mucho ritmo para adelantar, mis adelantamientos han llegado tarde. Me quedo con lo positivo, hay que mejorar y vamos en la dirección correcta", ha admitido Carlos.

"Al final es cuestión de hacer vueltas, aquí veníamos solamente con un alerón nuevo. Me lo estoy tomando con un poco de calma, tomando experiencia. Espero que pronto pueda empezar a demostrar el buen ritmo". Una nueva carrera más de Sainz con Williams, que no consiguió entrar en zona puntos pero que sí le sirvió para tomar experiencia al volante de su nuevo monoplaza.