La muerte anunciada del Wanapix Zaragoza

Pese a que parecía que era cuestión de tiempo que fuese una confirmación oficial, no deja de doler que el Wanapix haya descendido de forma matemática de la Primera División. El pasado sábado con la derrota ante el Palma Futsal se ratificó la dura realidad del conjunto zaragozano, que a falta de cuatro jornadas ya sabe que no formará parte de la élite la temporada que viene. Jorge Palos, entrenador del equipo, afirma que "ha sido como una muerte lenta y creo que el sufrimiento que llevamos teniendo meses hizo que el dolor de la pasada jornada fuese momentáneo". El presidente de la entidad, José Ramón Moreno, añade que "no nos ha salido nada bien este año en todos los aspectos y al final hemos caído por nuestro demérito y por el gran hacer del resto de clubs de la categoría".

"Ha sido como una muerte lenta y creo que el sufrimiento que llevamos teniendo meses hizo que el dolor de la pasada jornada fuese momentáneo" Jorge Palos — Entrenador

Aunque, desde el club eran conscientes de que iban a estar en la pelea por la salvación, lo que no se imaginaban "era estar ya descendidos tan pronto". Además, tanto técnico como presidente coinciden en que "hemos hecho méritos para por lo menos haber llegado vivos hasta la última jornada". Ahora en los partidos que quedan el equipo va a seguir trabajando y luchando por "orgullo propio nuestro y, sobre todo, por la afición que no ha parado de animarnos", señala Jorge Palos. Uno de los factores que señala el técnico como uno de los causantes del desastre ha sido el mental. "Esa parte nos ha pasado mucha factura, para competir en esta categoría hay que estar preparado en todos los sentidos y creo que nos ha arrollado como una ola. Al final se ha ido juntando todo y nos ha hecho mucha mella en la cabeza", comenta.

El factor mental nos ha pasado mucha factura, para competir en esta categoría hay que estar preparado en todos los sentidos y creo que nos ha arrollado como una ola. Al final se ha ido juntando todo y nos ha hecho mucha mella en la cabeza Jorge Palos — Emtrenador

Después de este duro varapalo, la entidad zaragozana no va a dar su brazo a torcer y la temporada que viene su objetivo esta más que claro. "La intención es regresar a Primera lo antes posible y que el proyecto siga creciendo y focalizarnos en ser estables en el largo plazo", afirman ambos.

Un descenso de categoría siempre conlleva cambios dentro de un equipo y el Wanapix no se va a escapar de esta realidad. La idea es mantener al mismo cuerpo técnico con Jorge Palos a los mandos, algo que el entrenador agradece porque "tengo la suerte de estar en un club que no solo mira los resultados y quiere construir de cara al futuro". La parcela que más afectada se va a ver es claramente la plantilla y desde el club se quiere dar el paso a los jugadores de la cantera que están llamando a la puerta del primer equipo.

La intención es regresar a Primera lo antes posible y que el proyecto siga creciendo y focalizarnos en ser estables en el largo plazo José Ramón Moreno — Presidente

Aunque la mayor preocupación de la entidad aragonesa ahora mismo es la económica. "Estamos hablando con los patrocinadores y todo apunta a que habrá continuidad en esas colaboraciones con ellos. Las conversaciones con el principal también están iniciadas y parecen que van por el buen camino", dice el presidente. A lo que añade que también están buscando más acuerdos para la temporada que viene.