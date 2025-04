Irene Lahuerta: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Irene Lahuerta está viviendo una temporada de auténtico ensueño en el Baloncesto Leganés con el que ha conseguido el ascenso a la Liga Endesa acabando en el primer puesto de la clasificación. La base zaragozana aún está bajando de la nube que ha sido este año para ella y su equipo. "Ahora estamos asimilando un poco todo lo que ha pasado, pero es verdad que cerramos la temporada de la mejor manera posible. Creo que desde el principio de temporada hemos formado un grupo muy unido y eso se ha reflejado en la pista. A nivel personal estoy muy orgullosa de todo el trabajo tanto de mis compañeras como del cuerpo técnico", indica.

Aunque solo hayan perdido 3 partidos esta campaña y a falta de la última jornada ya estén confirmadas como líderes, "el objetivo no era el ascenso". La idea del club era luchar por meterse a los playoffs y "la verdad es que todo esto ha sido una sorpresa total. A partir de la segunda mitad de temporada quisimos seguir siendo ambiciosas porque viendo nuestra situación queríamos conseguir el ascenso. Creo que nos lo hemos currado y nos lo hemos merecido".

Para la aragonesa una de las claves del ascenso es que "no había nada de egos en la plantilla y nos hemos entendido muy bien tanto dentro como fuera de la pista". Esa unión es lo que más destaca y dentro de ella no se olvida del cuerpo técnico. "Con el staff hemos mantenido una relación muy buena y hemos compartido momentos de confraternización que son muy importantes para que esa unión siga creciendo. Hemos ido en bloque y eso se ha demostrado en la cancha, porque muchos partidos los hemos sacado siendo fieles a nuestra identidad y confiando las unas en las otras", indica.

Su mejor momento

Lahuerta es la capitana y una de las piezas clave dentro del equipo madrileño habiendo jugado todos los partidos de esta temporada habiendo promediado 9,2 puntos, 4,1 rebotes, 3,3 asistencias en 25 minutos y parece que a sus 28 años ha alcanzado su mayor nivel. "Me encuentro en el mejor momento de mi carrera y esto se debe a que estoy teniendo mucha continuidad. A esto se añade que sigo con el mismo entrenador y cuerpo técnico que me da esa tranquilidad necesaria para empezar una temporada llena de confianza y calma. Y no me quiero olvidar que el ambiente tan sano que se respira en el equipo me ayuda mucho", afirma. A lo que añade como factor muy importante "la cabeza porque por mucho que entrenes duro si esto no está bien, el resto no funciona".

Este año ha sido su segundo en Leganés, tras renovar la pasada temporada, y confía en formar parte del equipo la temporada que viene. "De momento no se sabe nada, pero ojalá pueda seguir aquí en la máxima categoría. Ahora llega ese momento del año de postemporada y se comenzará a hablar sobre el año que viene", asegura. La realidad es que después de tres años estuvo en tres disciplinas distintas, pero cree que esa etapa para ella ya ha terminado. "Siento que al ser más mayor y he dejado esa parte atrás. Cuando yo renové fue buscando precisamente la estabilidad en un sitio. En esta profesión somos bastante nómadas y creo que es muy importante en algún momento parar y tener una continuidad en algún equipo", señala.

En el caso de que siga una temporada más en Leganés, sería su retorno a la máxima categoría tres años después. Su última campaña fue en la 21-22 cuando estaba en el Campus Promete. La base espera ansiosa el poder demostrar su nivel en la Liga Endesa porque "me siento diferente y creo que han cambiado las cosas y ahora he madurado como jugadora. Tengo ganas de ver cómo sigo desarrollando mi juego en esta categoría y siendo una persona distinta a la de la última vez".

Pese a que lleve cinco años fuera de Zaragoza, no se olvida de las raíces y sigue mucho al Casademont Zaragoza del que siente "mucho orgullo de todo lo que han conseguido y de todo el público que va a ver los partidos". Le encantaría jugar en el Príncipe Felipe por todo lo que se siente en la pista. "Estuve viendo la final de la Copa de la Reina porque tengo amigas jugando en Jairis y tuve la suerte de ver todo el ambiente. Todo lo que se está haciendo en la ciudad es increíble y estoy muy contenta con ello por vivir esto como aficionada", comenta. Además, dentro de sus pensamientos está volver en algún momento a Zaragoza. "Para cada cosa ahí su momento y ojalá que pueda volver a jugar al club de mi ciudad y representar esos colores. Para mí sería muy especial, pero por ahora no tengo prisa en que suceda", dice.