Pelopín, el amigo desconocido

Bloguero sabe a vino rancio, casi a insulto de carcas. Esa etiqueta suena muy distinta para Luis Mata. Es su emblema de orgullo. De su persistencia y amor por las montañas de Aragón ha hecho de ‘El Pirineo de Luis’ una enciclopedia rutera, referencia para más de dos millones de visitantes desde 2005. Un desconocido amigo que acompaña a muchos montañeros.

Un cuaderno de aventuras íntimas que airear para quien quiera embriagarse con su misma pasión. Para Luis no son páginas selladas, son ese tercer periodo «de placer» en el que saborea lo sentido y resguarda del olvido como un archivo de mapas, letras e imágenes al que volver. En este disfrute egoísta es solidario al compartir más de 730 rutas de todos los colores. «Para mí es el placer de la posmontaña. Es el cuaderno de apuntes de mis montañas, que antes hacía en papel y que se convierte en un índice personal disponible para quien lo quiera consultar. Un blog que he ido evolucionando poco a poco».

Le cuesta decidirse por un lugar. Se declara enamorado del Valle de Benasque, es abonado del Anayet o Espelunchieta, le seduce la silueta del Midi o la inmensidad de Ordesa. Desde sus bases de Zaragoza y Villanúa, lleva una vida enredado entre picos y valles y en la globosfera desde hace más de dos décadas. «Formé parte de una comunidad alrededor de la web Pirineos 2000. Fue un momento muy majo. Nos juntamos un grupo que comenzó a hacer quedadas. Vimos que la web se nos quedaba pequeña y montamos nuestros blogs», narra. Su primera entrada fue en 2005, dibujando una circular crestera por la Pica d’Estats.

Esa gota inicial alimentó una tormenta inagotable que caló en proyectos disfrutones, en esos retos que tiran de la motivación de saber qué se ve desde allí arriba. Bajó de esa nube con esos amigos para completar todos los tresmiles del Pirineo, tachó los techos comarcales como excusa para recorrerse Aragón y ahora anda liado con las cumbres provinciales para sumar escapadas con su mujer como en «estas semanas queremos bajar a Murcia, Málaga y Almería». Hasta se convirtió en un cazafantasma que calculaba piedra a piedra esos tresmiles olvidados. «Nos juntamos para calcular con GPS la altitud de las cumbres que rozaban los 3.000 metros», responde este socio de Ibonciecho.

Cultura montañera

Porque aunque no lo conozcan seguro que han seguido sus huellas. En Wikiloc es Pelopín. ¿Les suena? Roza las 800 reseñas en esta aplicación con un amplio espectro que va desde sencillas para toda la familia a exigentes incursiones en el alpinismo más comprometido, maratones de esquí de montaña (su última entrada es la clásica a La Raca) o trotonas traileras. Curiosamente son esas caras b, esas experiencias menos convencionales, en las que obtiene un mayor seguimiento. «Hay menos gente que se curra las reseñas de crestas o aristas, actividades que no son para todos los grupos, y quizá por eso son las que tienen más visitas. Me gusta ir a sitios conocidos pero por trayectos menos frecuentados».

Es escéptico al valorar su responsabilidad como guía virtual de otros, pese a que es exhaustivo hasta el detalle en sus crónicas, ilustradas con fotografías y apoyadas en la medición técnica que da UIAA para calibrar el nivel de los pasos más delicados. En el diálogo con sus seguidores abundan comentarios de agradecimiento. «Me siento tranquilo porque añado mucha información y muy gráfica. ¿Si alguien se equivoca es mi responsabilidad? Uno no solo tiene que descargarse un track e irse al monte. Hay mucha gente que no se lee nada. Antes hay que comparar, saber en qué época del año vas, participar de ese encanto de preparar y hacerte tu composición de lugar», defiende con razón.

Considera que las montañas no son un fast food, un atracón de consumo instantáneo, en la deriva que ataca este medio saltándose cursos de aprendizaje y progresión. Su degustación debe cocinarse como formación continua y sosegada desde la maestría del veterano. «Se va perdiendo esa cultura montañera que antes adquiríamos en los clubs con gente más mayor. Ahora son todo barreras para que los jóvenes sumen esa experiencia. Es algo que se está perdiendo por la deriva social de hacer todo demasiado rápido», lamenta.

Habla de esa trasferencia que él recibió de padre, creciendo desde el escalafón de scout, poco a poco, hasta pisar cotas cada vez lejanas, cuatromiles en Alpes y Atlas, para ser un adicto de las cuestas o, como le ha pasado a su hermano Quique, eterno guardés en Pineta.

De esa responsabilidad heredada nace su inconfundible apodo, de esas escapadas con su niña Sofía, con la que confeccionaba otro blog, ‘Excursiones para peques’. En una de esas escapadas fue bautizado como ese cabezo cercano a Cotefablo al que tanto subían. «De tanto ir se me quedó el nombre de Pelopín y mi hija era Erata».