"Me quedo con el hecho de haber inspirado a los niños con discapacidades"

Primeros días como jugador retirado, ¿Cómo es esa sensación?

Por un lado, estoy bastante tranquilo conmigo mismo y por el otro, un poco a la expectativa de que es lo que me depara esta nueva etapa. También he recibido muchos mensajes y estoy tremendamente agradecido por ello. Ahora me apetece descansar un poco y asimilar todo lo que han sido estos 20 años de carrera profesional.

¿Qué es lo que le lleva a tomar esta decisión?

A mí me mueve la pasión y aunque físicamente estoy bien y podría seguir jugando más años, me apasiona más el fútbol desde un punto de vista corporativo que seguir como profesional. Me apetece disfrutar de mi familia y tener fines de semana libres. Yo me voy muy tranquilo porque creo que he hecho lo correcto y quiero ayudar al fútbol desde otro punto de vista. Es verdad que el tema de la transición de un futbolista es complejo porque en mi caso tengo 35 años y no he podido dedicarme a otra cosa. Aunque he trabajado mucho para minimizar los efectos negativos, la verdad es que nunca sabe.

¿Por dónde va a continuar su trayectoria profesional?

La idea es la misma desde que empecé a jugar a fútbol. Me he formado en Derecho y ya he empezado a hacer cosas en varios clubs de España a través del área de internacionalización y de negocio y es hacia donde quiero volcar mi futuro. Al final es una manera de unir las dos cosas que más he hecho en esta vida. Aunque no me cierro ninguna puerta porque la realidad es que me atrae todo dentro del deporte. He hablado con varios clubs y federaciones, pero de momento no hay ningún proyecto claro. A mí lo que más me apetecería sería trabajar dentro de un club español, claramente en el Real Zaragoza en el que más, pero estoy abierto a todo. Sobre todo me quiero centrar en proyectos que me ilusionen, que al final es lo que mueve al ser humano.

¿Con qué se queda de toda su carrera?

Me quedo principalmente con el hecho de haber inspirado a los niños con discapacidades y a sus familias, para mí eso realmente es lo más importante. Y también me guardo un gran recuerdo de las personas que te acompañan en todo este trayecto porque al final mis mejores amigos son del mundo del fútbol.

¿Y a nivel deportivo?

El debut en Primera con el equipo de mi vida. Era lo que llevaba soñando toda mi vida junto a Ander Herrera y Víctor Laguardia que son dos de mis mejores amigos y encima en Mestalla contra mi ídolo que era David Villa. Fue brutal ese momento, pero me hubiera gustado más hacerlo en la Romareda, aunque no me puedo quejar. Y las experiencias en Australia y en la India han sido muy bonitas y he crecido mucho como persona.

Su carrera ha tenido aventuras exóticas en Australia e India. ¿Por qué toma esa decisión?

Tenía mucho miedo en esa primera aventura fuera, pero sabía que la única manera de mejorar mi inglés era de esa forma. Pero ya después de los primeros días de adaptación, el resto del tiempo fue perfecto. En el caso de la India, es una vivencia que me ha permitido aprender mucho y ha sido muy enriquecedora.

Álex Sánchez efectúa un disparo durante un partido en la India / SERVICIO ESPECIAL

¿Le marcó mucho alguna vivencia en esos países?

Nada más llegar tuve que ir a Calcuta y para mí ha sido la experiencia más dura que he vivido. En el trayecto del aeropuerto al hotel no sé decirte el número de personas durmiendo en la calle, pero no lo puedes ni imaginar, o la imagen de madres en silla de ruedas con sus hijos viviendo en la tierra. Estuve 20 días en la ciudad y solo podía darme pequeños paseos porque la contaminación hace que te pique la cara y te duela la cabeza y todo esto me impactó mucho. He vivido de todo en el fútbol tanto cosas buenas como malas y me voy pensado que mi carrera ha sido muy completa.

Su carrera ha estado muy marcada por su discapacidad (le falta la mano derecha y fue el primer futbolista manco en jugar en Primera División) y por la forma en la que ha transmitido al resto que es algo que no importa, ¿Cómo se siente siendo esa especie de faro para esas personas?

Para mí lo mejor que me ha pasado es ser una especie de inspiración para chicos con discapacidad y está claro que no lo voy a dejar de lado. Al haber estado en India y Australia también quiero montar proyectos en esos países. A mí el ser bueno jugando al fútbol me ayudó mucho porque eso hizo que nadie viera mi discapacidad como tal. Tengo claro que gracias a mi familia, al fútbol y a mis amigos he conseguido tener una buena autoestima y confianza en mí mismo y que pudiera cumplir mis sueños. Ahora esto es lo que quiero transmitir a la gente con discapacidad y que no se tienen que encerrar en sí mismos.

¿Qué proyectos tiene en mente de carácter social?

Tengo un congreso sobre discapacidad en Malasia estos días y tengo el objetivo un proyecto social en India, que es donde he estado estos últimos años, relacionado con el fútbol. Y también voy a escribir sobre el fútbol en la India porque quiero contar anécdotas vividas allí y también tengo otro proyecto con varios jugadores para hacer microrrelatos para unir el fútbol con diferentes temas sociales. No sé en qué momento acabarán saliendo pero tengo claro que los quiero hacer.

Antes ha comentado que le encantaría trabajar en el Real Zaragoza, ¿de qué exactamente?

A mí en el Zaragoza me gustaría trabajar de lo que fuese porque es el club de mi vida, pero si pudiera aplicar mis conocimientos dentro de la entidad yo estaría más que encantado. Al final yo he ayudado a clubs con su expansión internacional dentro de mercados de Oriente Medio y Australia.

¿Cómo está viendo la temporada del club?

Complicada, la verdad. He seguido todos los partidos del club este año y estoy sufriendo mucho. La realidad es que está todo muy complicado, pero espero que estos dos partidos se saquen y podamos respirar un poco.

¿Confía en la salvación?

No tengo dudas y confío en el buen hacer de Gabi. Espero que la situación cambie pronto y en no mucho tiempo estemos de vuelta en Primera División.