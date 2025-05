La UD Balsas Picarral expulsa a un alevín por una pelea entre padres del club

Durante la celebración del XL Torneo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza sucedió una trifulca entre dos padres en el bar del UD Balsas Picarral, ambos con sus dos hijos jugando en la entidad zaragozana, lo que ha llevado al club a tomar la decisión de expulsar a solo uno de los retoños de uno de los progenitores, algo que desde la familia del afectado condenan aludiendo a "que es un trato injusto hacia nuestro hijo y no se merece que por culpa del mal hacer de ambos padres se vea echado del club en el que lleva desde los 6 años. Nos parece una decisión dictatorial".

La familia del jugador de 12 años critica la actitud que ha tenido el Balsas hacia ellos. "Solo nos dijeron que acudiéramos a las oficinas del club para decirnos que habían tomado esta decisión, pero ni siquiera intentaron hablar con nosotros para saber qué es lo que había pasado, aunque no sorprende porque desde que están en el poder su forma de actuar no ha sido la mejor", afirman. Además, "ningún miembro de la junta directiva estaba presente mientras sucedió la trifulca y desconocemos cómo han tomado esta decisión. Y lo que creemos es que han tirado de amiguismo y por eso el otro niño no se ha visto afectado".

El padre del niño expulsado reconoce que su acto no tiene justificación ninguna y que lo normal y entendible sería que el que sufriese las consecuencias fuese él y no su hijo. Pero lo que peor está llevando la familia es ver a su pequeño pasarlo mal desde que supo de su expulsión porque "le han roto el corazón".

Desde el club no han querido hablar y en esta próxima semana emitirán un comunicado oficial explicando el porqué han tomado la decisión de expulsar solo a uno de los chicos.