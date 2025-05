Arda Güler confiesa cómo le convenció Ancelotti para fichar por el Real Madrid: "Camisa hawaiana, gafas de sol y un puro"

"Él también estaba de vacaciones. El momento fue tan surrealista que me cuesta recordar los detalles, pero creo que llevaba una de esas camisas hawaianas, gafas de sol y creo que incluso tenía un puro". Así recuerda Arda Güler la videollamada que tuvo con Carlo Ancelotti en el verano de 2023, en la que el técnico italiano le convenció para fichar por el Real Madrid.

El futbolista turco ha realizado esta confesión a través de una carta abierta en 'The Players' Tribune', en la que hace un repaso de su vida desde que era un niño hasta la actualidad, contando anécdotas personales como cuando su padre le regaló una Play Station o su intento de que, el día de su debut en el Fenerbahce, con 15 años, José Sosa (ex del Atleti y estrella entonces del club turco) le dejara ejecutar una falta.

Pero lo más llamativo es la parte en la que relata el comienzo de su relación con el Madrid. "Me dijo: 'Arda, tendrás un gran futuro aquí. Tal vez no el primer año, pero tendrás oportunidades. Cuando Modric y Kroos sean demasiado veteranos, podríamos ponerte en el mediocampo'. Entonces dijo: 'Arda, prométeme que vendrás al Madrid. Promételo, promételo, promételo'. Le dije: 'Claro, señor'", recuerda Güler sobre aquella videollamada en la que se decidió a fichar por el Real Madrid.

Tendrás un gran futuro aquí. Cuando Modric y Kroos sean demasiado veteranos, podríamos ponerte en el mediocampo Ancelotti a Arda Güler

Su embarazoso primer encuentro con Raúl

El turco también cuenta una anécdota de su primera semana en Madrid en la que Ancelotti le presentó a Raúl González, entrenador del filial. Güler creyó que 'Carletto' le estaba gastando una broma y que la persona que le estaban presentando no era la leyenda blanca. Ancelotti recurrió a Kroos y Modric para convencerle de que, en efecto, ese hombre era Raúl. No había manera. "Empiezan a buscar fotos de Raúl en sus móviles. Al final me doy por vencido y digo: 'Vale, lo siento. De verdad que eres Raúl. Encantado de conocerte, señor'", explica en su carta.

Arda Güler, tras su gol al Celta el pasado domingo. / Oscar J. Barroso / AFP7

Arda también aborda los pocos minutos que está teniendo esta temporada: "Conozco gente en Turquía que me quieren ver jugar todos los partidos del Real Madrid. Yo también, pero sé que tengo que ser paciente. Cuando Ancelotti dice que puedo convertirme en uno de los mejores centrocampistas del mundo, eso significa que el club tiene un plan para mí".

Cuando Ancelotti dice que puedo convertirme en uno de los mejores centrocampistas del mundo, eso significa que el club tiene un plan para mí Arda Güler

"Pero estar en el banquillo no es una situación fácil. Cuando ganamos la Champions League, no me apetecía levantar el trofeo, porque no había aportado demasiado en el campo. Por eso me dio tanta vergüenza cuando Ancelotti me dio el micrófono en la Cibeles", añade el joven mediapunta.

Güler quiere el '10' del Real Madrid

Además, Güler realiza un alegato final sobre su futuro en el Madrid y su deseo de heredar el dorsal de Luka Modric, de quien habla constantemente como un referente futbolístico y personal: "A principios de este año cumplí 20 años. Todavía hay muchos más sueños en mi libreta. Quiero convertirme en un jugador importante para el Real Madrid. Quiero ganar esa Champions League. También me encantaría llevar el dorsal 10 de este club".