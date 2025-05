Utebo y Teruel se hacen fuertes en su estreno en el 'playoff'

Los equipos aragoneses han comenzado con buen pie en el playoff y los tres conjuntos inmersos han sacado resultados positivos en la ida de las eliminatorias. El Utebo vence por la mínima ante el CF Talavera en Santa Ana (1-0) con un tanto de Barrero en los primeros compases del encuentro y viajarán a Castilla-La Mancha con esa ventaja en el marcador. Por su parte, el Teruel rescata un empate (1-1) ante el Atlético Baleares, pese a que los de Unai Mendía generaron más ocasiones. No es un mal resultado para los turolenses, pero la vuelta es fuera de casa y todo se decidirá en el campo de los insulares. La vuelta de ambos equipos se disputarán el próximo domingo 18 de mayo. En las eliminatorias por mantener la categoría, el Barbastro ha dado un paso de gigante por la permanencia tras vencer al Escobedo (0-2) y el equipo altoaragonés está a 90 minutos de confirmar su estadía un año más en Segunda Federación cerrando con la vuelta en su estadio.

El Utebo ha salido con todo buscando dominar al Talavera y el premio ha llegado muy rápido con un gol en el minuto 12 de Barrero después de enganchar un buen remate. Los de Juan Carlos Beltrán no han bajado las revoluciones y siguieron persistiendo en la defensa rival para aumentar la ventaja, pero el portero de los manchegos ha sido capaz de detener todos los intentos. La dinámica del partido ha sido la misma durante la mayor parte de los minutos, aunque en un pequeño tramo los visitantes han gozado de alguna ocasión para igualar la contienda, pero la sensación que deja el encuentro es que el 1-0 se queda corto para una vuelta en la que los uteberos se jugarán avanzar de ronda fuera de casa.

El Teruel se va con un regusto un poco más amargo de la ida en Pinilla después de sacar un empate frente a uno de los equipos más fuertes de la categoría, el Atlético Baleares, (1-1). En los primeros compases, los de Unai Mendía han empezado dominando el esférico y teniendo las ocasiones más claras, con la de Obeng siendo la que más cerca ha estado de culminar en gol, pero la puntería no ha estado del todo afinada por parte de los locales. Al inicio de la segunda mitad ha llegado un duro golpe para los turolenses después de que Florin Andone batiera con gran calidad a Taliby y pusiera por delante a los mallorquines, pero la reacción no se ha hecho esperar y José Val ha igualado la contienda con un Teruel totalmente volcado al ataque que no ha logrado irse a la vuelta con ventaja. Este resultado que deja totalmente abierta la eliminatoria para la vuelta en Mallorca.

La mejor noticia ha sido el gran partido realizado por la UD Barbastro ante el Escobedo fuera de casa (0-2) que deja con pie y medio a los altoaragoneses en Segunda Federación. El duelo estuvo marcado por las buenas defensas de ambos equipos que han preferido ser reactivos con balón y en ese aspecto los de Dani Martínez han aprovechado mejor el juego por bandas para generar peligro. Los dos tantos de los barbastrenses han sido casi calcados con centros que han sido rematados por Albín, en primera instancia, y Xavier Sola que han logrado que en el minuto 60 ya estuvieran con una ventaja importante. La vuelta en el Municipal apunta a que será una celebración por parte de los aficionados locales, ya que este resultado prácticamente confirma la salvación de los oscenses.

Ficha Técnica Utebo FC 1-0 CF Talavera UTEBO FC: Jaime González, Borao, Guti, Meseguer, Roig, Leiton (Marín, min. 77), Barrero (Toni Pérez, min. 77), Cotos (Comeras, min. 89), Diego Suárez, Ballarín (Angulo, min. 89) y Frodo (Fustos, min. 63). CF TALAVERA: Samu Rodríguez, Farrando, Molina, Álvaro López (Paredes, min. 79), Fran Rodríguez, Luis Sánchez (Tass, min. 79), Doncel, Navarro, Cambra, Arroyo (Solano, min. 89) y Gallardo (A. Sánchez, min. 63). GOL: 1-0, min. 12: Barrero. ÁRBITRO: Carrero Romera (Colegio Catalán). Amonestó a Guti, Barrero y Ballarín por parte del Utebo y a Álvaro López, Molina y Fran Rodríguez por parte del Talavera. INCIDENCIAS: Partido disputado en el Municipal de Santa Ana.

Ficha Técnica CD Teruel 1-1 Atlético Baleares CD TERUEL: Taliby, José Val (Beltrán, min. 76), Iván López, Cabetas, Serrano, Marí, Le Normand, Caro (Febas, min. 61), Obeng, Moha y Peru Ruiz (Peña, min. 68). ATLÉTICO BALEARES: Zárraga, Carlos Julio, Pol, Josep Jaume (Juanra, min. 76), Forniés (Pascual, min. 88), Bover (Catel, min. 88), Taffertshofer, Tovar (Rosas, min. 61), Keita (Moreno, min. 61), Toni Ramón y Florin Andone. GOLES: 0-1, min. 53: Florin Andone. 1-1, min. 67: José Val. ÁRBITRO: Villaescusa Alarcón (Colegio Valenciano). Amonestó a Josep Jaume, Tovar, Toni Ramón, Carlos Julio y Moreno por parte del Atlético Baleares. INCIDENCIAS: Partido disputado en el estadio de Pinilla.