Míchel Sanz, director deportivo de la SD Tarazona: "Sería un sueño trabajar en el Real Zaragoza"

El Tarazona ha logrado la salvación en Primera Federación. ¿Cómo está el club habiendo alcanzado este objetivo?

Estamos muy contentos con haberlo logrado faltando dos jornadas porque al final conseguirlo era la idea principal del club. Tiene un mérito tremendo no haber estado en descenso en ninguna jornada. Eso para mí es lo que más hay que destacar porque demuestra que hemos sido muy regulares a lo largo de todo el año.

Con esto conseguido, ¿queda algo por lo que pelear al club en estas dos jornadas restantes?

Nuestra intención es pelear por estar en la próxima edición de la Copa del Rey. Se meten los cinco primeros, pero al estar en esa zona los filiales como la Real Sociedad B, el Athletic B o el Celta Fortuna, tenemos la opción de poder participar. Sería una guinda para todo el trabajo realizado este año, aunque es verdad que es bastante complicado y para la afición sería otro motivo para seguir felices.

La temporada que viene será ya la tercera consecutiva en Primera Federación, ¿piensa que la entidad puede aspirar a una meta superirior a la de la salvación?

Creo que cada año estamos rompiendo nuestro techo. En su momento no éramos para nada favoritos para el ascenso y lo acabamos logrando. Pero hay que tener los pies en el suelo y asumir que nuestra realidad es esta, aunque con el fútbol nunca se sabe.

El equipo ha competido a gran nivel siendo que se tuvo que cambiar casi toda la plantilla, ¿es difícil asumir tal cantidad de trabajo?

La realidad es que la remodelación es casi completa año tras año y creo que cada temporada que ha ido pasando lo hemos hecho mejor.

¿Cree que hay alguna clave para que el club haya rendido a este nivel siendo que es uno de los más humildes de la categoría?

Tenemos muy claro qué perfil de futbolista queremos y sabemos cuál es nuestra identidad. Para mí esa es la clave de lo bien que nos está yendo y por qué los jugadores tienden a rendir de la mejor manera. Además, sabemos lo que somos y lo que queremos ser.

¿Se está trabajando en la temporada que viene o aún es demasiado pronto para ponerse manos a la obra?

Siempre estamos trabajando y pensando en el futuro, pero no queremos precipitarnos antes de tiempo. Seguimos centrados en lo poco que queda de esta campaña.

La gran temporada no ha pasado desapercibida. ¿Cree que hay bastantes jugadores que se marcharán del equipo?

Me imagino que muchos se van a ir porque todos los jugadores quieren mejorar y lo normal es que sigan su carrera lejos de aquí si les llaman equipos más grandes. Nosotros somos conscientes de que somos un club trampolín para futbolistas que no están en su mejor momento y aquí se revalorizan.

¿Algún jugador lo tiene hecho a estas alturas con otro club?

No tengo constancia de que ninguno lo tenga cerrado con nadie. Adrián Fuentes parece que estará el año que viene en Segunda con el Córdoba, pero no hay nada oficial. Con la temporada que ha hecho asumíamos que ofertas de clubs más grandes no le iban a faltar.

¿Espera que este verano sea como los pasados?

La verdad es que sí. Al final solo tenemos tres jugadores de toda la plantilla que tengan contrato asegurado la temporada que viene (Ángel López, Marc Trilles y Cubillas) y lo esperado es que sea como los dos últimos años.

Su gran trabajo tampoco ha pasado desapercibido, ¿ha recibido ofertas para emprender una nueva aventura?

Yo aquí estoy tremendamente feliz y tengo contraro hasta el 30 de junio de este año y hay que seguir trabajando y ayudando al club hasta que acabe la temporada. Aunque la realidad es que todos queremos mejorar.

Se lo pregunto ya que su nombre ha sido vinculado con el Real Zaragoza.

Para mí sería un sueño trabajar en el Real Zaragoza.