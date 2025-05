El Balsas razona la expulsión de dos niños por una trifulca entre sus padres

La UD Balsas Picarral da su versión emitiendo un comunicado en el que justifica los motivos que llevaron a tomar la decisión de expulsar de forma definitiva a un jugador alevín del club después de que su padre se enfrentase con otro que también formaba parte del mismo equipo durante la celebración del XL Torneo Ibercaja-Ciudad de Zaragoza el pasado 22 de abril. Según la entidad zaragozana, los hechos acontecidos llevaron a la junta directiva a realizar una reunión extraordinaria durante los días posteriores en la que "se acordó sancionar a las dos partes implicadas, en función de la responsabilidad que tuvieron ambas partes, en el lamentable incidente" como la medida más justa debido a lo sucedido.

"No se puede permitir que se presencien actos impropios de un sitio donde los valores deben ser otros y no como lo que se presenciaron ese día. Mientras esta junta (presidente y directivos) esté al frente de esta entidad tiene claro que la violencia o cualquier persona que propicie hechos violentos no tiene cabida en este club", señala el comunicado. Además, se añade que "las personas que son capaces de realizar estos actos incivilizados deben saber asumir la decisión de una directiva que lo único que quiere es el bienestar de todos los integrantes del club".

Uno de los puntos polémicos es el hecho de que los que se vean afectados sean los niños, siendo que no participaron en este acto lamentable, pero el Balsas declara que a principio de cada temporada todos los integrantes del club son conscientes y firman las normas generales internas de la entidad y si no se cumplen "se exponen a las sanciones que se detallan en esa reglamentación o a la que la junta directiva estime oportuna en función de la dimensión de los hechos, como ha sido ente este caso".

Aunque desde la entidad comprenden que los protagonistas tienen que ser los futbolistas y nadie más, también entienden que toda persona que forme, a su manera, parte del club y esté vinculado a él "está en la obligación de fomentar el compañerismo, el respeto y el buen ejemplo a los jugadores de la UD Balsas Picarral y de otros equipos que vienen a disputar partidos en sus instalaciones".

La entidad zaragozana concluye en su comunicado que "llegados a este punto, el presidente y su junta directiva dan por zanjado los hechos acontecidos de manera pública y los comentarios que se han difundido para dañar la imagen del club están siendo valorados por nuestros servicios jurídicos".