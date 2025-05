El Contazara Zaragoza viaja pletórico a La Coruña: "Si estamos a nuestro nivel, vamos a ascender"

Llevaba ya varios años el Balonmano Contazara Zaragoza dando en el palo y quedándose a las puertas de clasificarse para la fase de ascenso a División de Honor Plata. Por fin, tras una magnífica temporada, los aragoneses han conseguido meterse en ella y ahora el objetivo, cómo no, no puede ser otro que dar en la diana y jugar el año que viene en la segunda categoría del balonmano español.

Eso sí, no parece fácil. Aunque lo intentó hasta el final, Zaragoza no fue designada una de las sedes para acoger la cita y el Contazara viaja este fin de semana a La Coruña en busca de la gesta. Tampoco tuvieron los aragoneses suerte en el sorteo, quedando emparejados con poderosos rivales como Sant Joan o los anfitriones. Sin embargo, en el seno del equipo nadie pone excusas. Al revés, rebosan confianza. “Si somos nosotros mismos y estamos a nuestro nivel, ascenderemos. Estoy convencido”, proclama Eduardo Gálvez, entrenador del Contazara.

El técnico considera que la presión la tienen otros y eso puede jugar a su favor. “Nuestro objetivo era llegar a la fase de ascenso y lo hemos logrado. Ahora hay que creer en nuestras posibilidades”, relata un Gálvez que cree que la igualdad va a marcar el fin de semana. “Estamos en un grupo que cualquiera puede ganar a cualquiera”, subraya.

El Contazara jugará primero con el Córdoba (a priori el rival más sencillo), después con el La Coruña y cerrará la competición con el Sant Joan. Solo uno logrará el acenso, aunque el mejor segundo de los tres grupos todavía tendría opciones en una repesca. “Estamos entrenado muy bien, con un ritmo de pelota alto y estamos descansados tras una temporada muy exigente. Teníamos la ilusión de jugar en casa, pero no vamos a poner excusas. A los chicos les estoy insistiendo mucho en que crean en sí mismos”, recalca optimista el técnico.

Parece que el mensaje de Gálvez está calando en el vestuario porque el capitán del Contazara, Mario Anía, también se muestra entusiasmado. “No podemos llegar con más ganas, llevamos mucho tiempo esperando este momento”, asegura un jugador que valora “las buenas sensaciones” con las que acabó el equipo la temporada y el “trabajo serio” que están realizando en los entrenamientos.

Aunque también confiesa el “palo gordo” y el “enorme privilegio" que hubiera sido disputar la fase de ascenso ante su gente, Anía afirma que el Contazara viaja hasta La Coruña sin complejos. “Para mí una de las claves es lo unidos que estamos, la confianza que tenemos cada uno en el compañero”, explica el capitán, que presume de fondo de armario: “Creo que tenemos una plantilla muy completa para mantener un nivel alto en los 60 minutos de los tres partidos”.

Para el del Contazara, su fuerza también reside en “la portería, la defensa y el contraataque” y coincide con su técnico en mirarse a sí mismos antes que a los rivales. “Si hacemos lo que sabemos tenemos muchas opciones de ascender”, dice.

A pesar de ello, Anía que tiene el “máximo respeto” por todos los rivales porque “todos han ganado muchos partidos para llegar hasta aquí”. Lo que cree el capitán fundamental es empezar el viernes con buen pie ante el Córdoba para dar el primer paso de lo que puede ser un fin de semana para el recuerdo del Contazara Zaragoza: “Estamos muy concentrados y mentalizados. Nos decimos a nosotros mismos que disfrutemos de cada minuto en pista porque nos ha costado mucho esfuerzo. Si conseguimos eso, el resto llegará solo”.