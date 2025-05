Flick: "Si somos campeones ante el Espanyol, haremos lo que corresponda, pero con respeto"

Estará el barcelonismo este miércoles pendiente del partido Real Madrid-Mallorca que puede dar el título de Liga al Barça antes de disputar el derbi con el Espanyol. El empate o la victoria balear convierten a los azulgranas como campeones ya que la diferencia de puntos (siete) si el Madrid no gana sería irremontable a falta de dos jornadas.

Hansi Flick no tiene en cuenta este condicionante. La preparación del encuentro frente al Espanyol ha seguido el protocolo de las últimas jornadas, incluida la larga charla y sesión de vídeo que ha retrasado la hora prevista para que que le plantilla saltara al campo de entrenamiento. Sucedió en el momento en el que Joan Laporta, el presidente, llegaba a la ciudad deportiva. Alejandro Echevarría, uno de sus consejeros, ya estaba.

Alejandro Echevarría, consejero de Laporta, se asoma al campo de entrenamiento. / Javi Ferrándiz / SPO

Una prioridad

Flick no desea anticiparse a los acontecimientos. Decía que no tenía claro siquiera si estaría pendiente del Madrid-Mallorca, en alusión al Espanyol-Madrid (1-0) que no vio porque se acostó temprano. La prioridad es otra. "Primero tenemos que conseguir los tres puntos y en eso estamos enfocados", advirtió. Y no sólo por el interés del Barça en ser campeón, "sino por respeto a los adversarios y a la competición".

"Si somos campeones ante el Espanyol, haremos lo que corresponda, pero con respeto", afirmó, en condicional. Conocía los incidentes del último alirón del Barça, que se produjo con la victoria en Cornellà-El Prat y la invasión de campo que obligó a los azulgranas a huir hacia los vestuarios.

Hansi Flick, en la sala de prensa de Sant Joan Despí. / AFP7 vía Europa Press

Sobresalto con Cubarsí

Sólo habrá cambios en la formación inicial si el Barça ya es campeón antes de saltar al césped; de lo contrario, Flick repetirá el once habitual de los recientes encuentros. Está obligado a sustituir a Íñigo Martínez, sancionado por acumulación de amarillas. Andreas Christensen parece contar con mayores opciones que Ronald Araujo. Puede darse el caso de que jueguen los dos si Pau Cubarsí causa baja en el derbi, con lo que el Barça se presentaría al duelo frente al Espanyol sin su pareja de centrales titulares.

Un golpe fortuito con Robert Lewandowski, en una acción en la que ambos se cruzaban en un partidillo de reducidas dimensiones, provocó una flexión en la rodilla derecha de Cubarsí, de la que se dolió y tuvo que ser atendido. El incidente se ha producido en los instantes abiertos a los medios de comunicación, e inmediatamente se ha instado al desalojo de los periodistas. Flick aseguró que estaría en condiciones. Incluyó en la terna de candidatos a Eric Garcia, que cedería el lateral derecho a Héctor Fort.

Un grupo de jugadores del Barça con Cubarsí a la izquierda. / Javi Ferrándiz / SPO

Flcik no quiso dar indicios sobre la alineación, ni si volverá Ter Stegen bajo los palos o si reaparecerá Lewandowski como titular. Araujo no ha caído en desgracia a ojos de su entrenador después del partido de Milán, donde se vio involucrado en los dos últimos goles del Inter.

"Todos cometemos errores, yo también. Todos cometimos errores aquel día", dijo Flick en su deseo de proteger a sus jugadores y de ayudarles a gestionar situaciones como el aluvión de críticas y ataques personales recibidos por el uruguayo en las redes.