Asistencia, remontada y victoria: Jesús Vallejo vuelve a jugar con el Real Madrid

El Real Madrid se jugaba ayer con el Mallorca alargar la intriga y evitar que el FC Barcelona cantará en alirón este jueves con una victoria en el campo del Espanyol. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, que abandonará la disciplina blanca en unas semanas para tomar las riendas de la selección de Brasil, tenía hasta 12 bajas en una convocatoria que tuvo que rellenar con jugadores del filial.

Entre los citados, aunque no partiera en el once titular, sí que estaba Jesús Vallejo. El zaragozano no está teniendo una temporada sencilla. Lesiones, falta de protagonismo y un alto nivel de competencia son algunos de los factores que le han relegado a ser el jugador menos utilizado de la plantilla. De hecho, el central llevaba sin ponerse las botas desde el pasado 24 de septiembre.

Fue en un choque contra el Alavés. El canterano del Real Zaragoza entró al verde cuando su equipo ganaba por 3-0 y sufrió en sus propias carnes como el conjunto babazorro recortó diferencias hasta ponerse con tan solo un gol menos en el marcador. Aquella tarde de septiembre no se parece en nada a lo que vivió ayer el defensa central. El fútbol le tenía una guardada.

Vallejo, que acaba contrato esta temporada y no seguirá en las filas del club blanco salvo giro de 360 grados, recibió el calor del madridismo cuando saltó al Santiago Bernabéu en el minuto 64 para sustituir al lesionado Raúl Asencio. El jugador del Real Madrid se vistió de corto y fue participe de una remontada, otra más, para no dar por perdido el título liguero a falta de seis puntos por jugar.

Asistencia, victoria y remontada

Jesús Vallejo se puso ayer el traje de talismán para ser partícipe de una victoria épica. El zaragozano entró al campo con 0-1, el Mallorca se adelantó en el marcador con un gol de Valjent, y a los pocos minutos de pisar el verde Mbappé igualó la contienda tras batir a Leo Román con un fuerte disparo ajustado al palo. El Real Madrid igualó el encuentro y no fue hasta el añadido cuando el central tendría su momento de gloria en el encuentro.

El portero visitante fue el mejor del encuentro. Los de Ancelotti intentaron derribar el muro balear durante todo el partido, pero, una y otra vez, se encontraban con Román que sacó a relucir un catálogo de paradas al alcance de muy pocos guardametas. Fue en el minuto 94 cuando Jesús Vallejo aprovechó un balón llovido de Fran García para peinar el esférico con sutileza y asistir a Jacobo Rabón, defensa central del Real Madrid Castilla, que fue el encargado de dar los tres puntos al Real Madrid.

Tras finalizar el choque, Carlo Ancelotti destacó el papel que ha tenido el central a lo largo de toda la temporada. "Me gusta mucho Vallejo porque no jugó mucho, pero su comportamiento siempre fue excelente y en todos los entrenamientos... era complicado, y como ya he dicho, preferíamos jugadores jóvenes como Asencio", afirmó el futuro entrenador de Brasil.