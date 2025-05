Sergi Enrich: "Lo del otro día fue inexplicable y estamos jodidos"

Aún escuece en la SD Huesca lo sucedido ante el Albacete, donde el equipo manchego le remontó al cuadro azulgrana en el descuento con dos dianas de Kofane, en una prolongación que se fue hasta 12 minutos cuando eran solo seis los marcados por el colegiado, Mallo Fernández. "Lo de la semana pasada fue inexplicable, llevo muchos años jugando a esto y nunca me había sucedido. Es difícil intentar venir aquí con buena cara y a pasar página. Que nos expliquen por qué el árbitro tiene que añadir seis minutos más cuando el tiempo ya está cumplido y no se ha perdido ningún momento en ese tiempo añadido. No lo entendemos y estamos jodidos", dijo Sergi Enrich, que se mostró muy dolido por lo sucedido en el Carlos Belmonte en la pasada jornada.

"Yo salí muy jodido. Luego pides explicaciones y no te las dan. Esto va de respeto. Ellos piden respeto y nosotros también lo pedimos. Tú no puedes pedir respeto si luego no lo das a la persona a la que se lo pides. Hay que pasar página y mirar al partido que nos viene (Elche, el sábado), pero me gustaría que nos lo explicaran porque no lo entendemos", añadió el delantero menoquín, cedido por el Real Zaragoza hasta junio. ·Yo personalmente estaba convencido que ese partido en Albacete lo íbamos a sacar. Era una oportunidad de oro para para engancharnos de lleno totalmente para jugar el play off de ascenso a Primera División. Es que son palabras mayores. Y ves que que por una decisión que repito, no entendemos qué criterio sigue para añadir más minutos del tiempo que había añadido. Yo me dirijo al árbitro y le digo 'pita al final, que es el minuto 97 y pico'. Cuando vienen a las charlas a explicarnos las cosas te dicen que si este año vamos a pitar si está el tiempo cumplido, no vamos a intentar que haya una jugada. Por eso no entendemos que haya una segunda jugada. ¿Para qué añade más? ¿Quién sabe si ese punto nos puede valer para entrar en playoff? ¿Por qué das más minutos? No lo entendemos", aseguró con contundencia el veterano delantero.

En todo caso, para Enrich se trata de una cuestión de respetar al Huesca. "Yo he estado en equipos, con todo el respeto al Huesca, de ciudades más grandes, de gran masa social y estoy convencido de que eso no pasa. Y si pasa hay consecuencias. Yo quiero que me respeten. Quiero que respeten al Huesca, quiero que respeten a la afición que está ilusionada con todo lo que hemos hecho, el trabajo que venimos haciendo. Nos hemos ganado un respeto nosotros mismos con todo lo que estamos haciendo", aseveró el jugador, que entiende el fallo arbitral, pero siempre hasta cierto punto y tambén que sepan asumir sus fallos. "A mí me sacan una tarjeta por protestar (minuto 49), que yo protesto porque él me mira con cara chulesca y me dice que me levante. No entiendo mi tarjeta, no puedo hablar con ellos porque tiene que hablar el capitán, perfecto, pero cuando en esta vida cuando te equivocas por lo menos di 'me he equivocado, pido perdón'. Yo me he equivocado en esta vida y mucho. He tenido mis consecuencias y pedí perdón y ya está".

En todo caso, el ariete no da por perdida la vía del playoff y aún confía en las opciones del Huesca en las tres jornadas que restan y a cuatro puntos de la promoción, de una sexta plaza que tiene ahora mismo el Almería, empezando por superar al Elche en El Alcoraz este sábado (18.30 horas). "Solo nos queda ganar, que es lo que nos está faltando estas jornadas. Ya no dependemos de nosotros y nos espera un partido dificilísimo pero tenemos que intentar ganar para seguir ahí hasta el final. Después de lo que nos pasó el otro día es muy difícil volver a entrenar poniendo buena cara y con actitud, pero somos profesionales de esto y lo bueno del fútbol es que siempre te da otra oportunidad. No sé si nos va a valer esa oportunidad pero tenemos que cogerla e intentar sacar los tres puntos", argumentó.

El ariete, de 35 años, suma siete goles en el Huesca, donde ha recuperado el rol principal que no tuvo en el Zaragoza, al que debe volver en junio, pero donde en ningún caso se quedará. De hecho, ya está pactada su salida en el año de contrato que le queda y es factible que firme ya en propiedad por el club oscense: "Siempre he dicho que estoy muy a gusto aquí desde que vine. Me siento muy involucrado en los valores del club. Eso de Sin Reblar es lo que siempre me ha dado el poder jugar tantos años en la élite y quiero seguir disfrutando. Ojalá nos pongamos de acuerdo y lleguemos a un pacto porque yo estaría encantado si ellos están dispuestos a que yo siga otro año. Estoy feliz, estoy bien, físicamente me siento bien y creo que lo estoy demostrando en una buena temporada aunque me daban por muerto aquí al lado", dijo, en referencia al Zaragoza.