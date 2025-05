David Mainz protagonista en 'El Día Después': "Cuando jugaba en el Eibar, me iba a ver ganaderías"

Hay una pregunta que merodea la cabeza de algunos futbolistas cuando están a punto de colgar las botas: ¿Y ahora qué hago? Muchos deciden seguir ligados al fútbol, ya sea como entrenadores o directores deportivos, pero otros tantos deciden invertir y mortar una empresa con algo que les apasione. Este es el caso de David Mainz, delantero natural de Sádaba, que ha sido protagonista en el programa 'El Día Después' de Movistar.

Su carrera futbolística comenzó a principios de la década pasada. Tras pasar por varios equipos de Aragón como la SD Ejea, el Zuera o La Muela, el delantero sadabense recaló en la SD Eibar, con el que consiguió anotar cerca de 20 goles en dos temporadas y un histórico ascenso al fútbol profesional. Tras una aventura por tierras bolivianas, Mainz decidió volver al club de Ipurúa para catapultar al conjunto vasco a Primera División con dos goles decisivos ante el Mallorca.

"Fue inolvidable. Sin lugar a dudas, esa temporada ha sido la mejor de mi carrera deportiva. Había un grupo muy bueno. Teníamos una gran sintonía con Gaizka Garitano (actual entrenador del Cádiz). Era impensable que el Eibar pudiera ascender a Primera División", relata David Mainz para las cámaras de Movistar. Fue en esa época cuando el delantero comenzó a pensar en su nueva vida y se fijó en su otra gran pasión.

Del verde del campo de fútbol a la ganadería

"Cuando estaba en el Eibar, me acuerdo que solíamos entrenar por la mañana. Yo solía aprovechar las tardes, siempre y cuando hiciera buen tiempo, para irme a ver ganaderías por la zona. Había mucha coña con los compañeros. Me ponían una foto durmiendo y al lado un emoticono de una vaca. Pensaba más en las vacas que en el fútbol", explica con tono de risa en el mítico programa 'El Día Después'.

David Mainz decidió llevar a cabo esa idea en un momento muy especial de su carrera. "Estaba jugando en el Hércules y le metí un gol al FC Barcelona de Luis Enrique. Fue entonces cuando empecé con 30 ejemplares de vacas. Ahora tenemos unas cien madres. Engordamos nuestra novilla y la comercializamos directamente con el consumidor", argumenta Mainz que destaca el papel de la tecnología para tener localizados y controlados a los animales.

El fútbol sigue ocupando un lugar importante en su corazón, aunque ahora es más un hobby que otra cosa. David Mainz apura sus últimos goles en las filas del Sadabense, equipo del Grupo 1 de la Regional Preferente de Aragón. El conjunto de las Cinco Villas se encuentra cinco puntos por encima de los puestos de descenso a falta de dos partidos para concluir el campeonato liguero.

"Ha sido un retiro escalonado. He ido poco a poco bajando de categoría. Ha llegado el momento en el que me toca colgar las botas", explica el delantero que suma 12 goles en su última temporada como futbolista. David Mainz es un ejemplo en Sádaba y así lo refleja alguno de los aficionados que salen en el vídeo emitido por 'El Día Después': "Me emociono", "retirarte en tu casa es lo mejor que te pueda pasar" o "si quisiera seguir otro año más, seguiría".