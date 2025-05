El CBZ se juega el ascenso en casa: "Aragón necesita un equipo en Segunda FEB"

"Ya tenía ganas de presentar una fase de ascenso de baloncesto", ha empezado Félix Brocate, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, flanqueado por Chemi Sierra, presidente de la aragonesa, y José Luis Rubio, eterno presidente del Club Baloncesto Zaragoza, que es quien va a buscar el ascenso a Segunda FEB a partir del jueves. Lo hará en casa, en las pistas del Liceo Europa y el Siglo XXI, con entrada gratuita para conseguir el máximo apoyo del público y toda la ilusión del mundo. "Tenemos mucha confianza en poder ascender, hemos sido segundos de grupo y solo hemos encajado una derrota en la segunda vuelta, estamos aquí por derecho propio", ha defendido Rubio.

En Zaragoza se pondrán en juego tres plazas para dos grupos de cuatro equipos. Los primeros de cada uno obtienen el ascenso directo y, los segundos, se juegan la tercera plaza entre ellos. La fase comenzará el jueves a las 20.30 frente al Atica Sevilla CB Coria en el Liceo Europa, el viernes será contra el Fundación Globalcaja La Roda en el mismo pabellón y, el sábado, contra el Torrent a las 18.30 en el Siglo XXI. La eliminatoria entre los segundos tendrá lugar el domingo a las 12.30 en el Siglo XXI.

El Club Polideportivo La Roda es, a priori, el conjunto más fuerte al que se enfrentará el Azulejos Moncayo, puesto que ha estado muchos años en Segunda FEB y ahora busca regresar, mientras que el CB Coria solo ha perdido un partido en toda la temporada, si bien el hecho de haber logrado la plaza directa hace que lleven más tiempo sin competir. El CBZ ha tenido que superar al filial del Manresa para llegar hasta aquí, por lo que lo hace con un buen nivel competitivo. El Torrent, por su parte, también fue líder de su grupo con 23 victorias y 3 derrotas.

"Se trata de ascender y tener un equipo en Segunda FEB. Para Zaragoza es fundamental porque no hay que olvidar que somos ciudad de baloncesto. Ya tocaba un ascenso y si es de la mano de una leyenda como el CBZ pues mucho mejor", ha señalado Brocate, agradeciendo también el apoyo del patrocinador, Azulejos Moncayo. En la misma línea se ha expresado Chemi Sierra, destacando la importancia de esta fase para el baloncesto aragonés.

"Estamos acostumbrados a presentar y acoger eventos de gran nivel, como la final de la Euroliga, pero este no es menos importante para el CBZ, la FAB y el baloncesto aragonés. Necesitamos estar ahí, en un escalón intermedio y, por eso, contar con un equipo en Segunda FEB sería muy importante", ha dicho Sierra, expresando también un deseo. "Me quedan pocos años de baloncesto y me gustaría acabar mi etapa con equipos en ACB, Primera y Segunda FEB y muchos en Tercera FEB", ha indicado.

Por su parte, Rubio ha agradecido el impulso de federación, ayuntamiento y Gobierno de Aragón para poder acoger esta fase en Zaragoza y ha explicado su idea de club, que es la misma que le llevó a crear el CBZ hace más de 40 años. "Gente de la casa, de Aragón, para lograr identificación, arraigo. Hay muchísimos jugadores de Zaragoza que juegan en Primera o Segunda FEB fuera porque aquí no tienen esa competición. Nuestra idea es tener una base de esos jugadores más los que ya tenemos y las guindas que hay que poner siempre y poder hacer un baloncesto con el que la gente se sienta identificada porque son los chavales del barrio, del cole... Esa es nuestra filosofía y lo que más nos ilusiona desde que empezamos", ha señalado.