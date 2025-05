La generación dorada de La Jota: "Son unas enfermas de este deporte"

El Balonmano La Jota logró el pasado fin de semana una hazaña prodigiosa para el club consiguiendo ser subcampeonas juveniles de España, pero para el presidente del club, Jorge Batlle, "son las mejores del país y es como si hubiesen ganado el oro. Es la segunda vez que conseguimos esto y muchas de esas jugadoras ahora son madres y sus hijas están jugando en el club. El sentimiento de pertenencia es un tremendo orgullo para nosotros". Su entrenador, Toño Cartón, se queda con "lo bonito que ha sido ver cómo las chicas se iban motivando a medida que íbamos dejando a equipos por el camino. Cuando todo acabó, me aparté hacia un lado y se me saltaron las lágrimas solo por haberlas visto dejarse la piel por el sueño que tuvieron una tarde de agosto".

Aunque a primera vista es muy impactante que una cantera de un equipo de División de Honor Plata haya acabado colgándose la plata, para la entidad no es ni mucho menos una sorpresa. "El año pasado nos metimos entre los ocho mejores equipos, pero en este torneo pensábamos que podíamos llegar a las semifinales por la calidad del cuerpo técnico y de las jugadoras. Nosotros teníamos grandes esperanzas y se han cumplido", señala el presidente.

Los propios equipos rivales en el torneo se dieron cuenta meses antes de que estas chicas iban a dar mucha guerra en la competición. "Ya había cierto revuelo porque al tener que buscarnos amistosos contra prácticamente todos los clubs que hemos tenido (debido a que en la Liga de Aragón solo hay tres equipos y en enero se acabó de disputar) y sin quererlo fuimos enseñando la patita porque el resto de equipos no se esperaban que diésemos un nivel tan alto y ya nos decían que teníamos plantilla para ganar", afirma el técnico.

Mentalidad ganadora

Una de las principales razones de que el equipo aragonés haya llegado hasta tales cotas es su gran mentalidad, algo que Toño Cartón se dio cuenta "porque vi que tenían los mimbres necesarios para conseguir esto y cada día me demuestran esa rasmia que tanto destaca en Aragón". Y él no ha parado de alucinar durante la temporada "porque no paraban de pedirme más y más durante los entrenamientos y hasta pensaba de dónde habían sacado a estas chifladas del balonmano. Han acabado todas al límite de sus fuerzas, pero con el pecho bien erguido de toda la batalla que han dado. Se merecen este premio por todo lo que han luchado".

Esa motivación intrínseca ha llevado a Toño Cartón a desesperarse, en el buen sentido de la palabra, "porque no tienen fin ni saben parar". Durante el viaje de vuelta a Zaragoza "no paraban de decirme que querían jugar balonmano playa y yo estaba pidiendo que me dejaran respirar. La temporada ya está oficialmente terminada, pero es que son unas enfermas del deporte".

Haber mostrado el talento de tu cantera tiene muchas consecuencias positivas, sin embargo, también provoca que los mejores equipos echen el ojo a tus jugadoras y quieran ficharlas para explotar su potencial. Algo de lo que ya son conscientes en el propio club y asumen que "van a tener una gran cantidad de ofertas por parte de clubs de Iberdrola (Primera División) y no podemos cerrarles las puertas ante oportunidades de este nivel", dice su presidente y lo secunda el entrenador: "Alguna de ellas ya ha recibido llamadas y por otras me han preguntado insistentemente. Me alegro mucho y les ayudaremos para que decidan de la mejor manera. Cuando las veamos jugar con la selección y en Primera, nos llenaremos de orgullo y diremos que tienen ADN La Jota".