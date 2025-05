El Azulejos Moncayo CBZ inicia con éxito el camino hacia el ascenso (76-74)

Comenzó de la mejor manera el Azulejos Moncayo CBZ la fase de ascenso a Segunda FEB. Los zaragozanos se sobrepusieron a los nervios iniciales y acabaron dando un golpe de autoridad, con susto final incluido, ante el Coria (76-74) que les coloca un paso más cerca del objetivo. La victoria de los de Lamúa se cimentó en la gran actuación de la pareja formada por Dani Arjol y Guillem Colom.

No empezaron demasiado bien las cosas para el Azulejos Moncayo en el pabellón Liceo Europa de Zaragoza. Los sevillanos comenzaron mucho más sueltos, cobraron la primera ventaja del partido (6-12) y se fueron por delante al final de los primeros 10 minutos. Las cosas no cambiaron demasiado antes del descanso, aunque los de Lamúa, sin demasiado brillo, fueron igualando el encuentro hasta llegar al paso por vestuarios con sus opciones de triunfo intactas (32-35).

La igualdad se mantuvo en el tercer cuarto, con el Coria tratando de despegarse, pero los zaragozanos seguían empeñados en no dar su brazo a torcer. Tanto es así que los últimos diez minutos comenzaron con un 55-55 que auguraba un final trepidante. Fue entonces cuando el Azulejos Moncayo, arropado por un entregado público, vivió sus mejores momentos en el partido y consiguió por primera vez tomar claramente la iniciativa. Cuando todo parecía hecho, un parcial de 0-7 para los sevillanos parecía mandar el partido a la prórroga, pero una canasta de Williams a seis segundos del final le dio el vital triunfo a los suyos. Este viernes, segundo envite para los aragoneses, ante el La Roda a las 20.30.