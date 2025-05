El Contazara Zaragoza se juega en Sevilla su última oportunidad para ascender

Después de una gran temporada y una última semana frenética, el Balonmano Contazara Zaragoza tiene este sábado su último gran esfuerzo del curso y que puede tener el mayor de los premios, el ansiado ascenso a División de Honor Plata. Para conseguirlo, los aragoneses deben defender en Sevilla ante el Proin los dos goles de renta que consiguieron el pasado miércoles en el Siglo XXI (25-27).

A pesar de que el resultado fue bueno, a los pupilos de Eduardo Gálvez se les quedó un sabor de boca agridulce ya que llegaron a vencer por una renta de siete goles, pero los andaluces consiguieron recortarla hasta dejar la eliminatoria tremendamente abierta y sin un favorito claro. No obstante, el Contazara viaja confiado a Sevilla y con la idea de que esta vez, no como ocurrió en La Coruña, no se le escape el ascenso de entre las manos.

Los zaragozanos están pudiendo disputar esta eliminatoria gracias a haber sido el mejor segundo en una fase de ascenso en la que tuvo oportunidades de certificar la gesta tanto el sábado como el domingo, pero no lo logró y no puede dejar escapar su última bala.