Dani Martínez, entrenador de la UD Barbastro: "El Barbastro necesita ayuda, muchas veces nos sentimos solos"

¿Se ha pasado ya el susto?

Fue una sensación de objetivo cumplido con una parte considerable de alivio tras una temporada muy dura en la que nos ha pasado de todo. No ha habido una semana tranquila y eso lo sabemos los que estamos dentro en el día a día. Pero lo que cuenta al final es que hemos conseguido el objetivo, que era seguir una temporada más en Segunda RFEF, algo histórico para el club, que nunca había estado dos temporadas en la categoría y ahora va a estar una tercera. Y eso provoca mucha alegría y ganas de descansar por fin.

¿Llegó a verlo perdido cuando el Escobedo igualó el 0-2 logrado en la ida?

Nuestra idea era salir como si la eliminatoria fuera 0-0 e intentar marcar. Teníamos controlado el partido en la primera parte, en la que tratamos de robar en campo contrario y disfrutamos de varios acercamientos. En la segunda siguió la misma tónica, con dos o tres ocasiones claras, pero ya avisé que el 0-2 era engañoso porque si el rival se adelanta eso le empuja anímicamente y a ti te entra el temor de que están cerca y eso hace que, inconscientemente, te eches unos metros atrás. Y así fue, eran fuertes en juego directo y centros laterales y lo pasamos mal. Pero a balón parado, algo que nos ha dado mucho esta temporada, logramos el tanto que nos hacía seguir en la categoría porque si hubiésemos ido a la prórroga nos habría tocado sufrir.

¿Cree que se valora lo conseguido como se merece?

Muchas veces se valora más fuera que en casa, no sé por qué. Barbastro tiene su historia, sobre todo en Tercera, pero no en Segunda B o Segunda RFEF. Y hay que valorar mucho lo que se hizo la temporada pasada, no solo en cuanto a conseguir la permanencia, sino también en la Copa del Rey. Creo que se valorará más con el paso del tiempo y cuando la gente se dé cuenta de lo que se hizo estas dos campañas. Ojalá se siga creciendo y mejorando, pero el tiempo dirá. Nosotros debemos estar muy contentos por lo logrado, este último curso en particular.

Pese a la dimensión de la gesta, en la rueda de prensa posterior al partido se le vio triste.

Sí, no le voy a engañar. Han pasado muchas cosas que solo sabemos los que estamos dentro. Por eso, cuando todo acaba tienes una sensación de muchas cosas guardadas que te provocan entonces una liberación. Hay cosas que mejorar en Barbastro y se puede hacer. Hay infraestructuras, pero hay que mejorarlas y se necesita gente porque en muchas ocasiones estamos muy solos y se precisa ayuda y apoyo también institucional. Por eso, la sensación es de alivio, pero con cierta tristeza porque te viene todo lo del año y el consiguiente bajón.

«Ha habido gente de Barbastro que quería que el equipo perdiera, no sé por qué ni me importa»

Denunció que había gente de Barbastro que incluso estaba deseando que el equipo perdiera.

Sí, no lo niego. Gente que ha apoyado siempre y ahora, no sé por qué ni me importa, se comporta de otro modo. Y eso entristece. No sé qué está pasando aquí pero son situaciones incontrolables y todos hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible para que el Barbastro siguiera en la categoría. Y solo puedo decir que hemos luchando contra muchas cosas para conseguirlo.

¿Se trata de un problema de club, de localidad, institucional o de todo un poco?

Esta directiva, presidida por Josan Fierro, entró en unas circunstancias complicadas. Lo hizo por amor al club, sin proyecto alguno y para salir adelante en una situación crítica tras haber sido delegado la campaña anterior. Se tiró a la piscina sin dudar, pero ha estado solo muchas veces y es el momento de que las instituciones den un paso al frente y que surja gente que apoye y ayude al club. Esta temporada, el campo nunca ha estado en buenas condiciones, por ejemplo. Debemos seguir el ejemplo del Tarazona, que lleva muchos años mejorando y subiendo peldaños. Es el espejo en el que tendríamos que mirarnos porque toda Tarazona se vuelca con su equipo y Barbastro tiene población y potencial para poder hacerlo también.

¿Todo eso influye en su futuro? Se ha especializado en hacer milagros.

Casi es mi hábitat natural (ríe). Pasé dos años preciosos en Brea con muy pocos recursos y en Barbastro hemos logrado los mejores años de su historia. Pero todo dependerá de lo que quiera el Barbastro y su gente. Se precisa ese paso adelante para mejorar. Se tienen que hablar las cosas y analizar en qué circunstancias va a estar el equipo el curso que viene. Ahora solo quiero descansar, serenar ánimos y ya pensaremos en el futuro con más claridad más adelante.

¿Qué debe pasar para que siga?

Es que todo está en el aire. El presidente no sabe si va a seguir y es pronto para tomar decisiones. Hay que calmarse y celebrar la permanencia. Lo que hay que mejorar se puede hacer y se necesita apoyo, pero, esté Dani Martínez o no en el club, creo que es algo que debe hacerse porque es lo mejor para el Barbastro.