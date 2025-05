El CN Helios llena de vida la Plaza del Pilar

La Plaza del Pilar no podía faltar a la ocasión en la celebración del centenario del CN Helios y se ha engalanado de azul desde las 10 de la mañana para conmemorar este hito en un lugar especial y como dijo José María Esteban Celorrio, presidente del club, "van a ser días de unión y no hay mejor sitio para hacerlo". El sitio más emblemático de la capital aragonesa ha recibido a una gran cantidad de familias que han ido a disfrutar de la gran cantidad de actividades deportivas que la entidad zaragozana puso para el disfrute de todos. "Los niños estaban como locos por venir desde que supieron que se celebraba y la verdad es que me parece un acto que para ellos es increíble porque no paran en ningún momento y también te permite pasar mucho tiempo con ellos, algo que no siempre puedes hacer y se agradece mucho", dice un padre que acudió al evento.

Deportistas del CN Helios enseñan patinaje, en la plaza del Pilar / CARLA GREENWOOD

Todas las exhibiciones dirigidas por los deportistas de Helios han estado abarrotadas de gente que quería practicar y aprender de todas las disciplinas, en las que no se ha dejado a nadie indiferente. "Ver a tu hijo con una sonrisa y que pueda ser partícipe como cualquiera es lo que te llena el corazón", comenta una madre con un hijo con necesidades especiales.

Pero la celebración no ha estado solo orientada a que los más pequeños disfrutasen, ya que los mayores también estaban presentes y muchos de ellos recordaron tiempos pretéritos. "Ya ni me acuerdo de cuando fue la última vez que jugué al baloncesto, pero hoy parece que me siento más joven", dice una persona de la tercera edad mientras se ríe. Incluso el buen tiempo acompañó al evento para que todo saliese de una manera perfecta porque la Plaza del Pilar es el lugar más especial de la ciudad y en la celebración del centenario del Helios probablemente hubo hasta intervención divina para que el lugar se llenase de vida y todos los zaragozanos disfrutasen del acto cómo era debido.

Los zaragozanos, durante la celebración del centenario / CARLA GREENWOOD

Este domingo también hay jornada deportiva en la que se alberga el Torneo Centenario 3x3 de Baloncesto y se desplegarán 17 canchas para la disputa del campeonato. 200 equipos, más de 1.000 participantes, invadirán la Plaza del Pilar para cerrar el acto con la celebración de la competición de mayor participación del calendario nacional.