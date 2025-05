Xabi Alonso vuelve al Real Madrid para "transmitir emoción, energía y ambición"

Todo lo que rodeó a la presentación de Xabi Alonso como nuevo entrenador del Real Madrid pareció natural. Habitual, incluso, aunque no lo fuera. Y no porque el tolosarra regresara a una casa que conoce de sobra, cinco años como futbolista y uno como técnico de las inferiores. Sino por el dominio de la escena que demostró en la sala de prensa de Valdebebas. Lo más importante en tu primer día en un nuevo trabajo es no meter la pata. Y Xabi lo cumplió a rajatabla.

"Emoción, energía y ambición" son los ingredientes principales del menú que quiere cocinar durante los tres próximos años como entrenador del Real Madrid. El dibujo, el papel de Vinicius y Mbappé, el futuro de Rodrygo, la marcha de Modric y la posible incorporación de otro centrocampista fueron cuestiones que esquivó como un elegante contorsionista.

Decisiones "consensuadas"

Sí que quiso dejar claro que su voluntad es "consensuar" decisiones con el club y sugirió sin afirmarlo que avaló, o al menos fue escuchado, el fichaje de Huijsen y la no renovación de Modric, por quien mostró su profunda admiración y con quien le hubiese gustado seguir contando, aunque evitara decirlo en público. Un nuevo requiebro.

También lo fue su respuesta sobre los tiempos de su fichaje por el Real Madrid, sobre cuándo se produjeron los primeros contactos o cuándo quedó todo cerrado. "Cuando vi el comunicado ayer, lo vi claro", bromeó ante una audiencia mediática que, en parte, conocía de su etapa como futbolista.

Xabi Alonso, junto a Emilio Butragueño, este lunes. / Chema Moya / EFE

Elogios para Ancelotti

"Es nuestro deber querer siempre mejorar en cualquier faceta, pero la plantilla es muy buena y tengo ganas de empezar con ellos. No llego con exigencias", remarcó el ya expreparador del Leverkusen, quien tuvo palabras de elogio para su antecesor, un Carlo Ancelotti que ya está en Brasil. "Carlo es una gran persona que me marcó. Una gran influencia. Sin su maestría y el aprendizaje que tuve de él, seguramente no estaría aquí", expresó en el acto previo a la rueda de prensa.

"Quiero que el equipo transmita emoción, energía y ambición, que conecte con la gente, tener simbiosis con la afición va a ser fundamental", insistió Xabi sobre el Real Madrid que quiere dibujar desde ya, con un Mundial de Clubs que ve como una doble oportunidad para "acelerar procesos" y, claro está, poder ganar su primer título.

Las palabras de Florentino Pérez

"Uno de los nuestros", le definió Florentino Pérez, en un acto privado en el pabellón de la Ciudad Deportiva al que no tuvieron acceso los medios, con directivos y empleados del club, además de familiares del tolosarra. En Valdebebas, recordó, se estrenó Alonso como técnico en 2018, dirigiendo al Infantil A blanco. "Todos sabíamos cuál era tu destino desde entonces", señaló el presidente sobre una predicción cristalizada ahora.

"Vas a afrontar uno de los grandes desafíos de tu vida. Sabes muy bien la exigencia de este club, con hambre de títulos y que no se rinde nunca", le recordó Florentino, quien le calificó como un entrenador "que ya es de los mejores del mundo" tras su exitosa etapa en Leverkusen.