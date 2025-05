La renuncia del BM La Roca abre las puertas de Plata al Contazara Zaragoza

Tras una brillante temporada, el Contazara Zaragoza se quedó a un gol del ascenso en la fase disputada en La Coruña y a dos en la eliminatoria contra un equipo de Plata como el Proin sevillano. Sin embargo, acaba de abrirse una puerta a que el club presidido por Pablo Hernández pueda jugar en la División de Honor Plata, la segunda categoría nacional, la próxima temporada. En las últimas horas el BM La Roca ha emitido un comunicado anunciando que se ve obligado a renunciar a su plaza de ascenso y en ese caso, esta correspondería al Contazara como mejor clasificado en las fases de ascenso.

El club del Vallés consiguió el ascenso en la fase disputada en Bolaños al quedar primero en ese grupo con 5 puntos. Sin embargo, a última hora de ayer publicó en sus redes sociales que el incremento presupuestario que supone el cambio de categoría "representa una barrera económica inasumible para una entidad como la nuestra", explicando que la falta de colaboraciones privadas y "la ausencia de ayudas públicas" habían sido "factores determinantes".

"Tras una temporada brillante por parte del primer equipo masculino, culminada con el ascenso deportivo a la División de Honor Plata, nos vemos en la difícil obligación de comunicar que, pese a los esfuerzos sostenidos durante meses, no podremos formalizar nuestra participación en esta categoría y nos vemos forzados a renunciar a ella", escribió el BM La Roca. Los clubs tienen hasta el próximo 15 de junio para formalizar sus inscripciones en las correspondientes categorías.

Cuando se confirme de manera oficial esa renuncia a través de la Real Federación Española de Balonmano, esa vacante le corresponde deportivamente al Contazara Zaragoza, tal y como figura en la normativa de la propia RFEBM desde hace dos años. "A partir de la temporada 23-24, en el caso de que en el periodo de inscripción algún equipo renunciase al ascenso de categoría obtenido deportivamente, mantendría y categoría y su plaza de ascenso pasaría al siguiente equipo que le siguiera en la clasificación final de la categoría y que no hubiera ascendido, y así sucesivamente", reza el artículo de la competición.

Así, si el BM La Roca renuncia oficialmente ante la RFEBM, el conjunto catalán continuará compitiendo en Primera Nacional y su plaza de ascenso será ofrecida al Contazara Zaragoza, que fue el mejor clasificado no ascendido en las tres fases de ascenso disputadas, lo que le dio la oportunidad de jugarse una última plaza contra el BM Proin sevillano. El club aragonés está preparado para asumir ese reto después de meses de trabajo en busca del ascenso del que se quedó tan cerca en la pista.

El Contazara ha sido segundo en el grupo C de Primera Nacional y en la fase de ascenso, que no pudo organizar al no adjudicarle una sede la RFEBM, también terminó segundo tras empatar con el OAR Coruña en un final polémico y que los gallegos, locales, lograran la diferencia de 16 goles que necesitaban para ascender en la última jornada. Después, frente al Proin, un equipo profesional de Plata, se quedaron a dos goles.