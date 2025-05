Eduardo Gálvez no continuará como entrenador del Balonmano Contazara en División de Honor Plata

Eduardo Gálvez anuncia que no seguirá al frente del Balonmano Contazara tras haber llevado al equipo a División de Honor Plata. "Es algo que ya hablamos en febrero e independientemente del resultado, no iba a seguir al frente del banquillo", afirma el técnico, aunque después de lograr el objetivo el club le volvió a consultar para saber si quería continuar, pero se reafirmó en su decisión. "Este deporte es muy intenso y yo tengo mi familia y mi trabajo fuera del balonmano, creo que tiene que venir alguien que se pueda dedicar íntegramente al equipo y si el siguiente paso que se tiene que dar es profesionalizar toda la estructura, también debe suceder en el banquillo", comenta.

Gálvez, como el mismo dice, no se puede dedicar al 100% al club debido a que tiene su trabajo fuera del balonmano y con el salto de categoría aún le supondría un mayor esfuerzo. "La gente no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás y todos los sacrificios que hacemos tanto en perder tiempo con tu familia como hasta de salud", indica. Ahora él se quiere centrar en su familia, pero se queda con todo lo vivido estos años y afirma que "voy a ser el primero en hacerme socio cuando saquen la campaña y no voy a parar de disfrutar como uno más desde la grada".

El técnico ha estado al mando del Contazara durante dos temporadas y ha logrado el primer objetivo de la entidad que era llegar a la División de Honor Plata tras dos años demostrando un gran nivel en la Primera División Masculina, quedando tercero y segundo clasificado, respectivamente en la categoría.