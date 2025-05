Entrevista con Pablo Abián: "Si no tengo tantas piedras en el camino será mucho más fácil llegar a Los Ángeles 2028"

¿No se cansa de ganar?

De ganar yo creo que un deportista no se cansa nunca. O sea, eh al final lo que te hace mantenerte arriba es seguir teniendo ganas de mejorar, de seguir entrenando y tener ese hambre de seguir intentando ganar, de seguir intentando conseguir títulos. Entonces, mientras eso siga estando ahí, el cuerpo aguante y siga teniendo esas ganas, voy a seguir entrenando y compitiendo.

¿De dónde saca a tu edad, cuando la mayoría ya están retirados, la ambición y las fuerzas? Imagino que cada vez costará poco más...

Es cierto que al final con los años va costando más el mantenerte a ese nivel y en forma. Cuando pierda las ganas y la motivación, yo seré el primero que daré un paso al lado y dejaré la alta competición. Mientras eso siga estando, voy a seguir compitiendo, voy a seguir entrenando y voy a intentar mantenerme lo mejor posible. Es verdad que pronto, en junio, cumplo 40 años, pero la motivación y las ganas siguen estando ahí. Creo que eso es fundamental, luego los resultados tienen que acompañar. Si no siguiera en la élite ya me habría retirado.

Se proclamó hace pocos días campeón de España y ya es la 17ª vez. Casi nada. Además, lo hizo con gran autoridad.

La verdad que fue un Campeonato de España en el que desde el primer partido me encontré muy cómodo en la pista y fui solventando todos los encuentros con relativa solvencia. En semifinales tuve que ir al tercer set, pero es cierto que tanto el primero como el tercero, los que gané, lo hice con un resultado bastante amplio. Y en la final contra Álvaro Leal gané en dos sets. El primero fue más igualado, pero al final del set conseguí distanciarme en el marcador y acabé 21-17. En el segundo, desde el principio abrí diferencias y conseguí terminar con 21-11. Fue un campeonato que me encontré muy a gusto y estoy muy contento con el título.

El siguiente reto es el Mundial de París en agosto.

Sí, uno de los objetivos de esta temporada a nivel internacional era conseguir clasificarme para estar en París. Es algo muy importante para mí porque en ese torneo me convertiré en el jugador de bádminton que más participaciones va a tener en unos campeonatos del mundo. Entonces, ahora quedan unos meses de hacer una preparación buena para llegar allí en el mejor momento de forma posible.

¿Con qué resultado saldría satisfecho de esa competición?

Bueno, todos sabemos que el campeonato del mundo es muy complicado. Además, no voy de cabeza de serie, entonces el sorteo juega un papel fundamental para intentar conseguir un buen resultado. El evitar de primeras a los mejores es fundamental para tener más opciones de seguir avanzando e intentar luchar por un diploma o incluso soñar con las medallas.

Queda todavía mucho, pero en el horizonte a lo lejos está Los Ángeles 2028 y usted nunca ha ocultado que le gustaría ir. ¿Sigue con esa mentalidad o ha cambiado en los últimos meses?

La respuesta sigue siendo la misma, la puerta está abierta. Mi objetivo y mi ambición es intentar llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sé que no es algo sencillo, pero uno de los objetivos principales por los que sigo manteniendo y entrenando e intentando mejorar día a día es para llegar a esa cita olímpica. Entonces, quiero ir año a año, pero con la vista puesta en el futuro. A partir de ahí hay muchos otros factores que también son fundamentales porque es cierto que el último ciclo olímpico tuve muchas dificultades más allá de lo deportivo y espero que para 2028 no sea tan complicado como lo tuve en 2024. Si tengo más ayuda y no tengo tantas piedras en el camino y tantos impedimentos, será mucho más factible el que pueda lograr la clasificación para 2028

¿Cómo está su relación con la Federación Española de Bádminton tras la denuncia que realizó en su día?

Está prácticamente igual. No tengo mucho más que añadir, es un tema delicado. Me remito a lo que he dicho, si realmente tengo más apoyo de cara a la clasificación hacia Los Ángeles será un objetivo mucho más factible de lo que es a día de hoy.

Donde está usted encantado es en Huelva con su club La Orden.

La verdad que desde el primer día que llegué me han tratado de una forma excepcional, con mucho cariño. Me han arropado, me han ayudado, me han apoyado en todas las situaciones que he tenido y eso es algo que tengo que agradecer y yo creo que el binomio que hemos formado el club y yo es excepcional. También los resultados deportivos han acompañado, llevamos juntos nueve títulos de Liga de División de Honor.

Su carrera tampoco se entendería sin su binomio con su hermano Javier. ¿Cómo de importante ha sido su figura para usted?Llevamos jugando juntos muchísimos años y hemos conseguido ocho títulos de campeón de España absoluto en dobles masculino juntos. Este año hemos conseguido la medalla de bronce, seguimos siendo competitivos a nivel nacional. Pero la figura de Javier para mí va más allá de ello. Mi hermano es mi entrenador y es la figura que me ayuda en el día a día tanto con los entrenamientos como fuera de la pista. Para mí es un referente en todos los sentidos y estoy muy orgulloso y muy contento de tenerlo a mi lado.