La gran ambición del Contazara: "La meta principal es llegar a la Asobal"

El Contazara ha conseguido el ansiado objetivo y será equipo de División de Honor Plata la próxima temporada, después de unas semanas que han sido como una auténtica montaña rusa para el conjunto zaragozano con la primera decepción después de caer en la fase de ascenso debido al extraño resultado a favor del OAR La Coruña y la segunda, tras caer en la eliminatoria frente al Proin Sevilla. Pero la renuncia del BM La Roca, este martes, les ha permitido ocupar su plaza en la segunda categoría del balonmano español y seguir quemando etapas tras el nacimiento de la entidad hace solo cinco años. "Ha sido como una liberación para todos el haber logrado el ascenso, aunque ya estamos manos a la obra para conseguir patrocinadores y el apoyo institucional necesario para hacer frente a este salto de categoría con lo que eso conlleva, sobre todo, en el plano económico", comenta, Pablo Hernández, presidente del club.

Los tiempos nos han sido los mejores porque estas semanas perdidas obligan al club a acelerar las conversaciones para cerrar acuerdos con patrocinadores y con las instituciones, ya que en la División de Honor Plata el presupuesto se debe incrementar en gran medida porque el club zaragozano debería tener entre 300.000 y 400.000 euros. "Las previsiones que tenemos son buenas y estamos tratando de conseguir el mayor apoyo posible. Hay que tener en cuenta que la Federación te exige tener una serie de jugadores profesionales, sumado a que los desplazamientos son mayores y en general todo supone un aumento en el gasto", indica el presidente.

Proyecto continuista

La idea del Contazara es mantener la misma plantilla porque "han demostrado que tienen nivel para competir con clubs de esta categoría y queremos que la base sea un equipo de jugadores zaragozanos", por lo que no habrá una gran revolución más allá de cuatro o cinco fichajes. El objetivo de la siguiente temporada es "mantener la categoría", pero desde el nacimiento del club hace cinco años, la meta principal es "llegar a la Asobal", aunque ni mucho menos se quieren precipitar y quieren dar los pasos correctos para ir cocinando el proyecto a fuego lento.

El día frente al Proin Sevilla en el que había 1.750 personas en el Siglo XXI aún me sigue poniendo la piel de gallina. La sensación que me da es que la gente tenía ganas de identificarse con un equipo desde que desapareció el BM Aragón y ahora parece que todo el mundo se siente identificado con este proyecto en la ciudad.

Una de las vivencias que más he emocionado a su entrenador ha sido la gran afición que está creando el equipo. "El día frente al Proin Sevilla en el que había 1.750 personas en el Siglo XXI aún me sigue poniendo la piel de gallina. La sensación que me da es que la gente tenía ganas de identificarse con un equipo desde que desapareció el BM Aragón y ahora parece que todo el mundo se siente identificado con este proyecto en la ciudad. También todos los equipos de Zaragoza nos animan y es que al final nuestros jugadores se han criado en las entidades de esta ciudad, con lo cual es mucho más fácil identificarse con algo que sientes tuyo", explica Eduardo Gálvez.

El crecimiento del club también permite que los jugadores jóvenes de Zaragoza no tengan que marcharse de la ciudad para continuar su carrera profesional. "Las canteras están demostrando que aquí hay un nivel increíble, sobre todo Dominicos, que ya está entre las mejores del país. Y todos estos jugadores necesitan tener en esta ciudad un proyecto del primer nivel para que no tengan que marcharse fuera", indica el técnico.